川普力挺加密貨幣 上任以來比特幣表現卻不如黃金…原因曝光！

儘管美國總統川普在競選時都展現力挺加密貨幣的態度，不過，從他1月上任以來，在通膨避險心理、地緣政治憂慮以及關稅戰陰霾等因素驅動下，被比喻為「數位黃金」的比特幣表現卻不如傳統避險資產黃金，主因出在川普執政風格所引發的不確定性，反而凸顯黃金的避險光芒四射。

在川普1月20日就任美國總統的當天，比特幣創下逾109,000美元的歷史新高，但之後迄今已回落逾21％；相較下，金價同期漲了逾5%，凸顯尋求價值儲存、甚至另類投資的投資人，青睞黃金的程度可能更甚於比特幣。

按理說，比特幣應該迎來多重利多，包括川普勝選、及其承諾建立友善監管環境與比特幣戰略儲備等，而且貝萊德（BlackRock）等資產管理公司陸續推出比特幣現貨指數型基金（ETF），這種數位資產似乎在投資界日益獲得主流認可。

但Yardeni研究公司首席市場策略師Eric Wallerstein解釋，「黃金是安全的避風港」，金價可望在2030年底前攀抵每英兩4,000美元，「雖然有些人可能認為，他們購買比特幣是為了長期規避美國通膨或金融體系風險，但事實上，它是一種超級投機資產」。

證據也顯示，比特幣年初的漲勢主要受到投資人的風險偏好所推動，比較像成長型股票。Trade Nation資深市場分析師David Morrison說，「在川普贏得大選時，市場熱情洋溢」， 「現在這波漲勢已疲乏…正在進行一些去風險化」。Coindesk報價顯示，比特幣價格2日盤中為85,904.64美元。

波動幅度也是投資人偏好黃金的另一因素。根據貝萊德（BlackRock），近幾年來比特幣價格的年波動率約為50%，高於金價波動率的約僅15%。

隨著知名大型科技股與數位貨幣的走勢低迷，近來比特幣的風險資產身份也成為投資人關注的焦點，而川普決定推出$Trump迷因幣遭到一些加密幣迷的冷嘲熱諷，也可能導致投資人的熱情消退。

市場緊張情緒固然重創了比特幣，卻嘉惠了黃金。金價上周五收在每英兩2,848.50美元，僅歷史高點低3.9%。俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭開啟了這波金價牛市。

地緣政治憂慮也有利金價。在俄國入侵烏克蘭的幾天後，美國決定凍結俄羅斯資產，使世界各國央行感到恐慌，開始購入黃金以補充美元準備。去年各國央行約占黃金需求的20%，大約是2021年的兩倍。

影響最大的是川普試圖重新設定美俄關係，川普的做法迄今已破壞了與盟友的長期戰略關係，並引發外界質疑對美國與台灣等全球其他國家關係的強度。

隨著美國將對加拿大五墨西哥加徵關稅、以及大量解聘聯邦政府僱員，川普的執政風格意味著地緣政治緊張和政府不確定性可能會持續下去，也將繼續為金價提供支撐。