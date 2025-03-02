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川普上任後簽署多達79道行政命令 橫跨外交、跨性別、移民等議題

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
1月20日重返白宮以來，川普已簽署多達79項行政命令，橫跨外交政策到跨性別權利等議題。美聯社
1月20日重返白宮以來，川普已簽署多達79項行政命令，橫跨外交政策到跨性別權利等議題。美聯社

1月20日重返白宮以來，川普已簽署多達79項行政命令，橫跨外交政策到跨性別權利等議題。

法新社報導，由於所屬的共和黨在國會僅占微弱多數，且尋求迅速採取行動改組美國政府，川普揮舞手中的筆，作為針對貿易、民權和聯邦官僚機構的武器。

根據「聯邦公報」（Federal Register），1937年以來，沒有一位美國總統如此迅速地簽署如此多的行政命令。聯邦公報公布自1937年以來頒布的行政命令。

川普已遭到激烈的抵制。根據紐約大學法學院（New York University School of Law）法律平台「正義安全」（Just Security）監測，截至2月27日，其中16項行政命令已在法庭上遭到挑戰。

以下是川普行政命令所針對的主要議題：

● 經濟與貿易

關稅、對化石燃料的支持、建立主權基金：據法新社統計，經濟是川普最優先考慮的事項之一，迄今已下達 27道相關行政命令。

其中12項涉及貿易和關稅，例如威脅對加拿大和墨西哥加徵關稅，以及目前對中國輸美商品加徵10%的關稅。

他還下令實施「國家能源緊急狀態」等舉措，以兌現他「鑽探、鑽探」石油的競選承諾。

● 多元化和性別

至少有14道行政命令涉及多元化和性別，採取的措施包括：僅承認男性和女性性別、將跨性別者排除在軍隊之外、限制19歲以下的性別轉變程序，這些命令都在法庭上遭到挑戰。

移民

另一個優先事項是移民，有15道行政命令和移民議題有關。

1月簽署的一項行政命令暫停接納難民，稱他們「損害了美國的利益」。

川普政府隨後凍結難民計畫組織的資金。之後，聯邦法院阻止了該道命令。

川普還簽署一項命令，尋求重新解釋美國憲法第十四修正案，該修正案明定：「凡在美國出生或歸化，並受美國司法管轄者，均為美國及其居住州的公民」。

● 「政府效率部」

川普的6道行政命令將權力授予馬斯克（ElonMusk）領導下的所謂「政府效率部」（DOGE），馬斯克是川普旗下的節流總管。

其中，最新的命令之一要求「解構過度干預且繁瑣的行政國家」。

● 健康

共13道命令涉及健康議題。

川普上任後的首要舉措之一，就是讓美國退出世界衛生組織（WHO）並撤銷前任總統拜登發布的保障女性墮胎和避孕權的命令。

● 技術

川普簽署10道技術命令，其中2道關於加密貨幣，3道關於人工智慧（AI）。

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