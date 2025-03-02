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川普指定英語為美國官方語言 稱可促進國家團結強大
美國總統川普今天指定英語為美國官方語言，並稱這將為美國這個以來自世界各地移民為特徵的國家帶來凝聚力。
白宮公布川普的行政命令，內容指出「早該」將英語定為美國的官方語言。
文件指出：「國家指定的語言是團結與凝聚社會的核心。透過公民使用共同語言自由交流思想，美國會變得更加強大。」
1990年代時任總統柯林頓曾頒布一道總統命令，要求聯邦機構和接受聯邦政府資助的組織應向非英語人士提供協助，如今川普這道命令撤銷了柯林頓當年的命令。
但根據川普新命令，各機構仍將有彈性決定提供多少非英語語言的協助。
新行政命令指出：「本命令中沒有任何內容要求或指示任何機構改變其所提供的服務。」
儘管白宮承認美國境內使用的語言超過350種，但川普命令指出，英語「自我們共和國成立以來，便一直是國家的語言…我國歷史性官方文件，包括獨立宣言和憲法，皆以英語撰寫。」
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