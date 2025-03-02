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恐怖！男外送員扮女裝送餐 拖女屋主入浴室性侵

香港01／ 撰文／布萊恩
外送員示意圖。 圖／ingimage
外送員示意圖。 圖／ingimage

叫外送要小心！美國1名女子透過外送平台Uber Eats叫外送，由於天氣寒冷加上送外送的21歲男子不會說英語，女子好心讓對方入屋驗證單據，詎料遭對方拖進浴室性侵，幸好事主的朋友察覺異狀不斷打電話；事主最後終成功接聽電話，且正在「歇斯底里地哭泣」，外送員見狀倉皇逃離。案件開庭時，外送員否認罪行，但報道指，當翻譯念出女子證詞時，外送員明顯露出羞愧神情。

綜合外媒報道，這名21歲男子梅倫德茲（Roiber Andres Rodriguez Melendez）是非法移民，來自哥倫比亞。事發2月9日，美國麻省1名女子透過外送平台Uber Eats叫外送，梅倫德茲以女性化名字及盜用母親照片，偽裝成女性在Uber Eats平台接下訂單。

梅倫德茲抵達女子住所時，女子驚訝發現是男兒身，但因為天氣寒冷加上梅倫德茲不懂英語，女子允許梅倫德茲送餐入屋。進入後，梅倫德茲謊稱要輸入4位數驗證碼以完成送貨，女子不虞有詐，致電懂西班牙語的朋友充當翻譯。

女子朋友機警救1命

詎料在與Uber技術支援進行第三方通話時，梅倫德茲竟搶走女子手機掛斷電話，然後拖女子入浴室性侵。幸好女子朋友察覺異狀，10分鐘內連打11通電話，直到女子成功接聽「歇斯底里地哭泣」，梅倫德茲見狀倉皇逃離現場。而女子朋支向Uber查證，獲悉這張訂單根本不需要驗證碼。

警方事後拘捕梅倫德茲，他聲稱送餐時女子「喝醉了」神志不清，無法提供「完成訂單所需密碼」，又稱從未進入女子的家，在門口停留約10分鐘就離開。

外送男否認性侵 CCTV踢爆說謊

不過警方翻查現場閉路電視（CCTV）發現，梅倫德茲曾進入並離開了女子的家，背景更聽到女子大聲哭泣。梅倫德茲隨即改口，稱「只走進了門內」；被問及影片共長30分鐘，他一直強調是想獲取完成訂單所需代碼，女子則「喝醉了」或「在吸菸」，而他與女子沒有任何身體接觸，不知道為何女子說他性侵。

案件於2月25日開庭，梅倫德茲仍否認罪行，但報道指，當翻譯念出女子證詞時，梅倫德茲明顯露出羞愧神情。

Uber已確認梅倫德茲帳號為冒用身份註冊，永久刪除。警方仍在調查梅倫德茲背景及有否犯罪紀錄。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

外送員

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