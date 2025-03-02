川普下令調查進口木材 研擬再祭25%關稅重拳
路透報導，隨著加拿大和墨西哥即將在下周迎來輸美商品25%新關稅，美國總統川普3月1日又下令進行一項新的貿易調查，可能會對進口木材加徵更多關稅，加拿大軟木木材恐怕凶多吉少。
川普簽署一項備忘錄，指示商務部長盧特尼克根據1962年《貿易擴展法》第232條，啟動一項關於美國木材進口的國家安全調查。該貿易法也是川普用來對進口鋼鐵和鋁徵收關稅的依據。命令稱商務部調查必須在270天內完成調查。
此次調查涵蓋木材衍生產品，其中可能包括廚櫃等家具，有些家具是用美國出口的木材製成的。
川普還下令在90天內採取新措施，增加國內木材供應，包括簡化從公共土地採伐木材的許可程序，並改善從森林和水道打撈倒下的樹木。
一位白宮官員表示，對進口木材的依賴增加可能構成國家安全風險，部分原因是美國軍方在建設活動中消耗大量木材，而且本土有充足供應卻增加對進口的依賴，這對美國經濟構成了危險。
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