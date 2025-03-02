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美聯邦雇員又收到業績電郵 往後成每周例行公事

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國聯邦層級雇員2月28日晚間再度收到要求他們回報工作表現的電郵。此舉為總統川普刪減支出倡議的一環。

法新社報導，1星期前，獲川普指派為政府效率部（DOGE）主管的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）策劃下，向聯邦政府200萬名雇員寄發了第1封電郵，要求他們回報工作績效，否則將甘冒遭解聘的風險。

第1封電郵是由聯邦人事管理局（OPM）所寄發，讓原本就已經很焦慮的員工更加無所適從，許多聯邦機構接著告知員工不用理會這封電郵。

而昨晚的第2封電郵再次要求聯邦雇員，以列點方式回報1周來約5大項的工作績效，並說這會是每周一次的例行公事。

最新這一輪的電郵題為「您上周工作績效為何？第2回」，寄發對象包含多個聯邦機構的雇員。

根據法新社所見，電郵內文寫著：「勞煩回覆這封電郵，列出您上星期的5大工作績效，並CC（副本）給您的主管。」

馬斯克尚未在他社媒平台X針對最新一輪績效電郵發表評論。

不同於第1輪電郵，第2輪的訊息同時要求雇員接下來每星期都於周一尾聲前寄發他們的績效電郵。

訊息還說，工作內容若隸屬機密或太過敏感，雇員可以只在電郵中回覆「我辦公事項全部隸屬敏感範圍。」

馬斯克先前表示，最初那封電郵「基本上是查看（收件）雇員有沒有脈搏，有沒有回覆電郵的能力」。

績效 馬斯克

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