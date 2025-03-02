美國將增派近3000士兵 強化美墨邊境安全

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國北方司令部（NORTHCOM）今天宣布將向美國與墨西哥邊境增派近3000名士兵，使當地現役人員總數達到9000人左右。

法新社報導，邊境安全堪稱總統川普的首要任務，他在上任首日就宣布美墨邊境的非法移民問題屬於「國家緊急狀態」。

北方司令部透過聲明表示，來自第4步兵師史垂克旅級第2戰鬥小組（2nd SBCT）的約2400名士兵，將與第3戰鬥航空旅（3th Combat Aviation Brigade）的約500名士兵一同被派往邊境。

「SBCT第2戰鬥小組的任務將包括偵測監控、行政支援、運輸支援、倉儲和物流支援、車輛維護和工程支援。人員不會進行或參與攔截或驅逐行動。」

第3戰鬥航空旅的部隊則將「協助運送人員、設備和物資；並提供空中醫療後送能力」。

北方司令部司令季約特（Gregory Guillot）將軍表示：「上述部署行動將為進一步阻止南部邊境非法移民和毒品流動帶來更多靈活度與各種能力。」

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