黃仁勳霸氣捐2,250萬美元 成為這所學校的救星

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
黃仁勳捐2,250萬美元給加州藝術學院。路透
黃仁勳捐2,250萬美元給加州藝術學院。路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳出乎意料地成為舊金山一間藝術學校的救星。

黃仁勳與妻子Lori透過以他們為名的基金會，向擁有1,300名學生的加州藝術學院（CCA）捐贈2,250萬美元。該校在一次募資中合計獲得4,500萬美元的捐款。

當一所大學拚命募資時，往往可能要走向退場一途。然而，成功吸引一位億萬富豪成為資助者，顯然對這所大學來說是一大福音。該校在去年9月曾表示，出現2,000萬美元的赤字。

加州藝術學院去年秋季裁員10%。一些小型、私立、專攻藝術的學校，近期紛紛因嚴峻的財務前景和招生競爭激烈而瀕臨困境。舊金山藝術學院於2022年關閉，而費城藝術大學則在去年停止授課。

成功 舊金山 財務

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