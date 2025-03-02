川普政府將取消超90%對外援助合同

（德國之聲中文網）美聯社獲取了一份描述美國政府計劃的內部備忘錄，並引述其內容報道稱，川普政府計劃終止超過九成美國國際開發署（USAID）簽訂的對外援助合同，涉及的全球援助總額達600億美元。

周三晚些時候，美國最高法院介入此案，並暫時阻止了一項法院命令，該命令要求政府在午夜前解除對數十億美元對外援助資金的凍結。

披露的文件顯示，政府正在大規模撤回美國對外援助和發展援助，打破了長期以來美國通過援助來穩定他國經濟、建立國際聯盟的政策慣例。

文件備忘錄提到，政府正在“清理因長期以來制度慣性偏離既定目標而導致的大量浪費”，並計劃進一步調整USAID和國務院的對外援助模式，以“合理使用納稅人的錢，推動美國利益”。

川普與馬斯克推動削減援助項目和資金

川普及其盟友馬斯克正以前所未有的速度和力度削減對外援助，兩人都將USAID項目視作對自由派議程的推動，並認為是在浪費資金。

川普於1月20日下令啟動一項為期90天的審查計劃，以確定哪些對外援助項目值得保留，並幾乎在一夜之間凍結了幾乎所有對外援助資金，導致數千個美國資助的海外項目被迫停止。此外，政府和馬斯克的“政府效率部門”已通過強制休假和解雇，將大多數USAID員工撤離工作崗位。

眾多取得廣泛成功的USAID項目，包括控制埃博拉病毒及其他重大疫情，為非洲HIV和艾滋病患者提供治療、挽救超過2000萬人的項目，目前資金來源仍被切斷。與此同時，取消項目的正式通知還在陸續發出。

在周三提交給聯邦法院文件中，USAID的合同方描述了川普政府及馬斯克團隊以極快速度終止全球各地的USAID合同，根本沒有進行任何實質性審查。

“‘還有更多合同即將被終止，請做好准備！’”一名USAID官員在周一的郵件中這樣寫道。

非營利組織和眾多承包商自援助資金凍結以來被拖欠了數十億美元。他們認為，大規模合同終止是為了規避暫時解除資金凍結的命令。

民主黨人批評政府繞過國會

民主黨參議員、參議院外交關系委員會成員墨菲（Chris Murphy）表示，政府的做法是在“無視國會和法院”強行推進數千個全球援助項目的終止。

“政府正在試圖迅速宣布他們所謂的對外援助‘審查’已完成，並立即終止全球範圍內的援助項目。”墨菲說道。

代表美國和全球主要企業、非政府組織以及前政府官員的聯盟對此表示震驚。美國全球領導力聯盟（U.S. Global Leadership Coalition）表示：“美國人民應當被明確告知，此次削減將會給美國在反恐、全球健康、糧食安全及國際競爭等方面帶來怎樣的損失。”

美國國務院表示，國務卿盧比奧（Marco Rubio）已經審查並批准了這些合同終止決定。

總體而言，川普政府宣布將取消6,200個USAID多年期合同中的5,800個，削減資金540億美元。同時，國務院也將取消9100個援助撥款中的4100個，削減資金44億美元。

國務院備忘錄裡提到，聯邦法院下達的命令要求政府官員於周三午夜前解除對外援助資金凍結。作為回應，國務院和USAID迅速采取行動，大規模終止對外援助項目的合同。

資金解凍令被擱置

川普政府官員在遭到法官多次警告後，於周三首次表示開始處理部分拖欠款項。

但美國首席大法官羅伯茨（John Roberts）暫停了此前由美國地區法官阿裡（Amir H. Ali）的一項命令，即政府在周三午夜前解凍數十億美元的援助資金，以等待最高法院做出更全面考慮並裁決。

阿裡法官此前對非營利組織和企業提起的訴訟，做出了政府須暫時解除對援助資金的凍結的裁決。上訴法院合議庭拒絕了政府要求介入的請求，決定將此案交由最高法院裁決。

人權觀察組織警告：削減外援將對人權造成災難性影響

人權觀察組織（Human Rights Watch）警告稱，USAID遭遇的大規模預算削減將對全球人權狀況產生災難性後果。該組織華盛頓辦事處主任耶格爾（Sarah Yager）於當地時間周五表示，許多人道主義項目的突然終止將對全球促進民主與法治的努力造成“混亂和毀滅性影響”

人權觀察組織指出，受影響的群體包括：人權組織、獨立媒體以及為俄羅斯、白俄羅斯和中國等專制國家政治迫害受害者提供法律援助的機構。

前USAID署長納齊奧斯（Andrew Natsios）周五在接受美國全國公共廣播電台（NPR）的采訪時表示，川普政府的做法正在摧毀這家機構，並將導致無數人失去生命。他強調，長期以來，發展中國家裡許多經常與USAID合作的人士日後在其政府中擔任領導職務，並對美國抱有極為友好的立場。

(美聯社 環境保護署 美國廣播公司等)

DW中文有 Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】