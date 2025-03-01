快訊

鬧劇怎來的？傳他堅持礦產協議白宮簽字 澤倫斯基未穿西裝也成錯誤

網友稱取得對話！方大同「肺嚴重纖維化」辭世 經紀人回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

跟川普談崩後飛抵倫敦 澤倫斯基重申美國仍是戰略夥伴

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮橢圓辦公室會見美國總統川普時發表講話。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮橢圓辦公室會見美國總統川普時發表講話。法新社

烏克蘭總統澤倫斯基美國總統川普2月28日的白宮會談破裂後，澤倫斯基與代表團搭乘專機1日抵達英國倫敦史坦斯特機場。BBC報導，澤倫斯基在「X」推文寫到，烏克蘭「非常感謝」美國的所有支援，「我感謝川普總統、美國國會的跨黨派支持與美國人民，烏克蘭人民始終感謝這樣的支持，特別是在這3年的全面入侵期間」。

澤倫斯基接著表示，「美國的幫助對我們的生存至關重要，我想承認這一點。儘管對話艱難，我們仍是戰略夥伴，但我們需要對彼此坦誠直率，以真正理解我們共同的目標」。

澤倫斯基指出，烏克蘭「準備簽署礦產協議」，但繼續呼籲美國提供安全保障。他寫道，「沒有安全保障的停火對烏克蘭很危險」，接著指出「得到川普總統的支持對我們至關重要，他希望結束戰爭，「但沒有人比我們更希望和平」，但「停火對俄羅斯總統普亭行不通，在過去十年裡，他已25次破壞停火，真正的和平是唯一的解決辦法」。

澤倫斯基說，他「無法改變烏克蘭對俄羅斯的立場，俄羅斯人正在殺害我們。俄羅斯是敵人，這就是我們面臨的現實。烏克蘭希望和平，但必須是公正和持久的和平。為此，我們需要在談判桌上保持強硬」，並指「我希望美國更堅定站在我們這邊」。

天空新聞報導，澤倫斯基與英國首相施凱爾將於當地時間1日下午在唐寧街會面。基輔獨立報報導，澤倫斯基26日在記者會上證實，將在訪美後前往倫敦，定於2日參加施凱爾主持的歐洲領袖峰會，討論聯合防禦和安全計畫。

俄烏戰爭 俄羅斯 倫敦 川普 施凱爾 澤倫斯基 烏克蘭 美國

延伸閱讀

當面鬧掰離開白宮接受福斯專訪 澤倫斯基拒向川普道歉

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

川普、澤倫斯基談崩！歐洲懷疑恐事先設局 美官員震驚：早要他別上當

爭執後澤倫斯基想緩和已來不及 被下逐客令…會後挖苦四喊感謝

相關新聞

跟川普談崩後飛抵倫敦 澤倫斯基重申美國仍是戰略夥伴

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普2月28日的白宮會談破裂後，澤倫斯基與代表團搭乘專機1日抵達英國倫敦史坦斯特機場。BBC...

川普簽行政命令 明定「英語」為官方語言

川普總統28日簽署行政命令，指定英語為美國官方語言；這也是美國歷來首次擁有官方語言。根據最新行政命令說明書，該命令將允許...

澤倫斯基被轟走後 白宮午餐怎辦？工作人員代享用

根據福斯新聞(Fox News)，在川普將烏克蘭總統澤倫斯基「轟出」橢圓辦公室後，白宮的工作人員享用了他們原本為澤倫斯基...

「ICE來了」 美國多地社區志工用擴音器、警報器警告無證客

美國移民與海關執法局(ICE)在全國追捕無證客，試圖履行川普總統大規模驅逐非法移民承諾之際，洛杉磯在內的許多城市也有移民權益...

美國佛州新法重罰無證客 刑期1年變5年、犯一級謀殺就判死

在美國總統川普嚴厲打擊非法移民之際，佛羅里達州制定了新法，對無證客實施加重刑罰。佛州法律規定，一般人犯下竊盜輕罪的刑罰是入獄...

又當爸了！馬斯克再得1子 擁至少14名子女

億萬富豪馬斯克與聯合創辦的腦晶片公司Neuralink的高層主管齊利斯（Shivon Zilis）先前已育有3名孩子，如...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。