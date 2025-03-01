投資人對川普與澤倫斯基談崩惴惴不安 但「2資產」蓄勢待發
隨著美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基的會談最終成了一場災難，使原本就擔憂經濟數據疲弱與川普關稅的投資人更為不安。專家指出，資金可能湧向美債、黃金等避險資產。
Brandywine全球公司資產組合經理人麥金泰爾說：「這令人感到困擾。原本俄烏之間看似將邁向和平協議或停火，如今卻可能戛然而止」，因此市場應準備好因應更大的不確定性。
專家分析，隨著川普與澤倫斯基不歡而散，可能引發避險需求，資金將湧向美國公債與黃金，軍工股的股價也將獲提振。由於雙方未能達成礦產協議，中國大陸可能維持在全球稀土供應鏈的霸主地位。
川普與澤倫斯基的唇槍舌戰，無助於安撫擔憂美國懲罰性關稅即將生效的投資人。Cherry Lane投資公司合夥人梅克勒說，這場交鋒如此不尋常，使投資人想起川普政府有多難以預測。「這個政府一次發生這麼多事情，可說是『盛況空前』，如今又再添一樁」。
投資人早已因經濟數據疲弱而惴惴不安，近期美國的消費支出、消費信心、製造業、零售與新屋銷售數據都不盡理想，引發近幾周的債券漲勢。
不過，Harris金融集團的合夥人考克斯表示，好消息是川普並未徹底放棄達成協議，「如果最終能談成協議，美股將走高，因為在這場言語交鋒過後，市場樂見任何有建設性的成果」。
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