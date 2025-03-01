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川普2022年機密文件案遭FBI查扣數箱資料 美司法部已歸還

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，美國聯邦調查局（FBI）調查他涉嫌不當持有機密文件時從海湖俱樂部住所查扣的數箱資料已歸還給他，有朝一日他會擺在他的總統圖書館展示。

法新社報導，川普（Donald Trump）被控在上個總統任期結束後離開白宮時不當帶走一些最高機密文件，包含美國國防部和美國中央情報局（CIA）的紀錄，因此遭到美國司法部特別檢察官史密斯（JackSmith）起訴。

史密斯指控川普2021年離開白宮後，把這些機密文件存放在位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）。聯邦調查局2022年前往突襲搜查以取回文件，照片顯示這幾箱資料隨意堆放在人來人往的海湖俱樂部裡1間金碧輝煌的洗手間內，看起來不安全。

川普今天在他的社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示，美國司法部已將這些文件歸還給他。如今司法部是由他任命的人選執掌。

川普寫道，司法部「剛剛把瘋狂的史密斯小題大作的幾箱（文件）歸還了。它們正被帶到佛州，有天將成為川普總統圖書館的一部分」。但他未說明原本裝在紙箱內的文件是否全數歸還。

川普還重申他「絕對沒做錯任何事」，以及這起案件是政治獵巫。

川普去年11月贏得美國總統大選後，史密斯以遵守司法部不起訴現任總統的政策為由撤案，他也已於川普今年1月20日就任前辭去司法部職務。

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