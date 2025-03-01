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又當爸了！馬斯克再得1子 擁至少14名子女
億萬富豪馬斯克與聯合創辦的腦晶片公司Neuralink的高層主管齊利斯（Shivon Zilis）先前已育有3名孩子，如今兩人再度迎來第4名小孩，並將男嬰取名為萊克古斯（Seldon Lycurgus），是已知馬斯克的第14名子女。
馬斯克此前已與齊利斯育有雙胞胎Strider和Azure，以及另一名孩子Arcadia，而Arcadia剛於2月28日慶祝1歲生日。
紐約郵報等報導，齊利斯在X發文表示，與馬斯克討論後，考慮到Arcadia生日，覺得最好也分享他們出色和不可思議的兒子萊克古斯的事，形容萊克古斯頭好壯壯、心地善良，太愛他了。馬斯克也在貼文下面回應愛心表情符號。目前尚不清楚萊克古斯何時出生。
此外，馬斯克已與首任妻子、加拿大作家詹妮弗（Jennifer Justine Wilson）擁有6名子女、與加拿大歌手格萊姆斯（Grimes）生下3子。
美國31歲女作家艾希莉（Ashley St. Clair）日前也聲稱，為馬斯克誕下1子，並透露雙方正私下協商撫養問題。法官已下令馬斯克於5月29日出席監護權聽證會。
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