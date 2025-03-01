不爽川普就來當間諜！CNN：中俄趁美國大裁員招募被解雇國安人員

美國總統川普重返白宮後授權富豪馬斯克重整聯邦機構，迄今裁減數萬職位。CNN報導指出，包括俄羅斯和中國在內的美國敵對國家已要求情報機構，趁機招募被美國裁掉的國安單位人員。

根據報導，美國聯邦人事管理局（Office of Personnel Management，OPM）本周稍早對聯邦大裁員可能引發的後果提出報告稱，情報顯示，中國和俄羅斯想趁機招募有美國安全許可的雇員。兩名知情人士說，至少已有兩國政府設置招聘網頁，並在LinkedIn鎖定可能被解聘或是已被解聘的聯邦雇員。

此外，CNN取得美國海軍犯罪調查局（Naval Criminal Investigative Service）撰寫的一份報告稱，「高度相信」有美國的外國敵手想趁機利用川普政府大裁員計畫。

報告說，外國情報單位官員已被要求在LinkedIn、TikTok、 RedNote 和Reddit等社群媒體尋找目標對象。至少已有一名外國情報官員在LinkedIn設置徵才專頁，鼓勵美國聯邦雇員應徵。

一名知情人士向CNN表示，這些外國敵手認為，現在是美國雇員「最脆弱的時候」，他們「丟了工作，又無法忍受被開除的感覺」。

另一名知情人士說：「不難想像，這些擁有豐富知識卻被拋棄的聯邦人員，對我們的敵手和外國情報機構來說，是相當具有吸引力的目標。」

對此，美國國家情報總監辦公室及中國和俄羅斯駐華府大使館尚未回應置評。