快訊

MLB／熱身賽首打席就開轟 大谷翔平反方向炸裂狙擊菊池雄星

持續回暖！鄭明典：今起4天溫暖預報 下周二傍晚北風來

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

美軍教育官兵識別解放軍 強調威脅真實存在

中央社／ 洛杉磯28日專電
美軍示意圖。圖／取自美國國防部官網
美軍示意圖。圖／取自美國國防部官網

美軍情報單位推出一套識別敵方的訓練計畫，要求官兵「從第一天開始學習如何應對現實世界的對手」，把中國人民解放軍裝備、旗幟、軍階等納入日常訓練。

根據美國陸軍情報卓越中心（U.S. Army IntelligenceCenter of Excellence）新聞稿，陸軍第111軍事情報旅自2月初推動「威脅沉浸計畫」（Threat ImmersionProgram），訓練官兵理解「敵方的威脅真實且持續存在」。

第111軍事情報旅位於亞利桑那州的華楚卡堡（FortHuachuca），負責培訓專業的情報作戰人員。「威脅沉浸計畫」目標讓受訓學員在課堂之外加強識別敵方。情報官強調，「台灣可能很快也會發現到威脅真實存在」。

根據美軍公布的照片，訓練基地張貼海報，海報上紅底白字標題寫「認識威脅：人民解放軍」（Knowthe Threat：People’s Liberation Army）、「陸軍地面部隊識別指南」。

海報上沒有直接寫「中國」（China），但透過照片，清楚可見中國人民解放軍「八一」字樣的陸軍軍旗，寫有「中國人民解放軍」、「陸軍」等中文字樣的徽章，另有解放軍人員照片，身穿迷彩服、頭盔，手持中國人民解放軍的制式步槍QBZ-95。

計畫要讓官兵從入伍第一天開始，習慣在日常環境中學習識別敵方威脅。除了設置海報，軍方開發測驗系統，要求官兵登入內部電腦時，要先識別敵軍車輛、軍事符號、國家等，答對才能啟用電腦。

情報官沃利（Scott Worley）指出，這項計畫也考慮引進真實的大型裝備，未來可能在營區裡看到敵軍車輛。

沃利強調辨識威脅的重要，提及烏克蘭及台灣。表示「希望這項計畫讓學員真正意識到，威脅確實存在。我們做為一個國家，有時忘記這一點。但實際上，烏克蘭已經體會到威脅的真實，台灣也可能很快就會發現，這些威脅真實存在。」

美國陸軍111情報旅旅長、上校蕭普（PatrickSchorpp）強調：「無論身在何處，你都不能忘記，對手是真實存在的，它不是什麼遙遠的模糊概念。每個人都要瞭解，指揮官需要什麼情報，每個人都有責任獲取這些消息。」

美軍 解放軍 陸軍

延伸閱讀

解放軍實彈演習未通報 紐外長說重話、中國防部回嗆

史上首次 美軍官宣我國參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

陸軍砲兵指揮部「遙控靶機」突墜台南民宅 2間屋頂受損

軍界大清洗？川普剛撤換美軍參聯會主席 防長再開除5高層將領

相關新聞

美軍教育官兵識別解放軍 強調威脅真實存在

美軍情報單位推出一套識別敵方的訓練計畫，要求官兵「從第一天開始學習如何應對現實世界的對手」，把中國人民解放軍裝備、旗幟、...

美媒：川普授權 馬斯克團隊神秘行動清理美政府機構

億萬富豪馬斯克帶領的「政府效率部」少量人員，在美國總統川普上任1個月間，快速終結「美國國際開發總署」與「消費者金融保護局...

監控天候、追蹤颶風 NOAA大砍數百名員工！含重要氣象學家

美國國會議員與氣象專家表示，美國「國家海洋暨大氣總署」（NOAA）的數百名試用期氣象預報員與其他聯邦雇員27日遭到開除。

買到無效碳權？3款Apple Watch標榜碳中和 挨告環保不實誤導

蘋果2023年推出3款號稱碳中和的Apple Watch，但有消費者集體向聯邦法院提告，指這些產品所謂的友善環境、碳中和...

美眾院委員會傳喚8大科技公司 調查外國言論審查

美國聯邦眾議院司法委員會今天表示，由於擔心外國審查，已向8家主要科技公司發出傳票，包括Alphabet、Meta、蘋果公...

政治立場轉向川普！Meta開除20名洩密員工 祖克柏放話：鎖緊螺絲

社群媒體巨擘Meta今天表示，已開除20名向媒體洩密的員工。Meta最近因執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。