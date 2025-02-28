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買到無效碳權？3款Apple Watch標榜碳中和 挨告環保不實誤導

中央社／ 舊金山27日綜合外電報導
蘋果2023年推出3款號稱碳中和的Apple Watch，但有消費者集體向聯邦法院提告，指這些產品所謂的友善環境、碳中和均為不實與誤導。 歐新社
蘋果2023年推出3款號稱碳中和的Apple Watch，但有消費者集體向聯邦法院提告，指這些產品所謂的友善環境、碳中和均為不實與誤導。 歐新社

蘋果2023年推出3款號稱碳中和的Apple Watch，但有消費者集體向聯邦法院提告，指這些產品所謂的友善環境、碳中和均為不實與誤導。

路透社報導，根據這份向加州聖荷西（San Jose）聯邦地方法院提出的訴狀，有7名購買Apple Watch的Ultra2、SE及Series 9等型號的消費者主張，若事前知道相關產品的碳中和與環保不實，他們根本不會買，或寧願花較少錢買其他型號。

蘋果於2023年9月在全新Apple Watch系列推出首批碳中和產品，聲稱歸功設計和綠能創新，每只碳中和Apple Watch的碳排都大幅減少75%以上。業者表示將透過降低碳排和購買碳抵消額度實現碳中和。

蘋果標榜每款碳中和Apple Watch機型均符合製造及生產使用100%綠能、使用占總重30%的回收或再生原料，以及50%的運送不使用航空交通。

但來自加州、佛羅里達州與華府的原告們表示，蘋果賴以購買碳權的兩項減排專案，根本沒做到真正的減碳。

原告們主張，在肯亞的凱烏魯山護林專案（ChyuluHills Project），大部分土地早自1983年以來就已劃入受保護免遭濫墾的國家公園內；中國的貴南護林減碳專案（Guinan Project）在2015年啟動前，當地大部分土地就已為森林所覆蓋。

訴狀中說：「這兩起案例不論有無這些專案，或蘋果有無參與，都會出現碳排減少。然而蘋果聲稱的碳中和是基於這些專案的有效性和合法性之上，因此蘋果所聲稱的碳中和顯係不實和誤導。」

蘋果自身訂下2030年底前讓所有產品實現碳中和，包括全球整體供應鏈與每部裝置的使用生命週期。

本案要求禁止蘋果以碳中和來行銷這3款智慧手錶，同時要求損害賠償，只是金額尚不具體。

Apple Watch 消費者 碳排放 美國 蘋果

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