美眾院委員會傳喚8大科技公司 調查外國言論審查
美國聯邦眾議院司法委員會今天表示，由於擔心外國審查，已向8家主要科技公司發出傳票，包括Alphabet、Meta、蘋果公司（Apple）和X，要求提供與其他國家溝通的細節。
路透社報導，根據聲明，除了上述企業外，眾院司法委員會主席喬登（Jim Jordan）昨天也對亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Rumble和TikTok發出傳票。
喬登在聲明中表示：「委員會必須了解外國政府如何及在多大程度上限制美國人在美國接觸合法言論的機會。」
上述企業的發言人今天未立即對置評請求做出回應。
喬登指出，英國及其他歐洲國家的法律，以及澳洲提出的一項法案，可能要求美國科技平台刪除外國監管機構認為有害的內容。
喬丹寫道，他擔憂這些限制可能會影響美國境內允許的內容。
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