快訊

中職／還沒點頭有原因 陳傑憲談10年約：可能生涯最後一張

13歲國中生疑遭餵毒猝死 奶奶淚曝愛孫生前異狀連喊：有加料

美眾院委員會傳喚8大科技公司 調查外國言論審查

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國聯邦眾議院司法委員會今天表示，由於擔心外國審查，已向8家主要科技公司發出傳票，包括Alphabet、Meta、蘋果公司（Apple）和X，要求提供與其他國家溝通的細節。 美聯社
美國聯邦眾議院司法委員會今天表示，由於擔心外國審查，已向8家主要科技公司發出傳票，包括Alphabet、Meta、蘋果公司（Apple）和X，要求提供與其他國家溝通的細節。 美聯社

美國聯邦眾議院司法委員會今天表示，由於擔心外國審查，已向8家主要科技公司發出傳票，包括AlphabetMeta、蘋果公司（Apple）和X，要求提供與其他國家溝通的細節。

路透社報導，根據聲明，除了上述企業外，眾院司法委員會主席喬登（Jim Jordan）昨天也對亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、Rumble和TikTok發出傳票。

喬登在聲明中表示：「委員會必須了解外國政府如何及在多大程度上限制美國人在美國接觸合法言論的機會。」

上述企業的發言人今天未立即對置評請求做出回應。

喬登指出，英國及其他歐洲國家的法律，以及澳洲提出的一項法案，可能要求美國科技平台刪除外國監管機構認為有害的內容。

喬丹寫道，他擔憂這些限制可能會影響美國境內允許的內容。

Alphabet Amazon Apple Meta Microsoft TikTok X 司法 美國

延伸閱讀

「今日烏克蘭明日台灣」質變 學者：川普讓台灣轉彎不及

美對中擬徵高額入港規費 法人：有利長榮、陽明等業者

批川普1心態 法爭取烏克蘭關鍵礦產 自曝去年10月就開談

川普會英相施凱爾 稱礦產協議就是烏克蘭安全保障

相關新聞

政治立場轉向川普！Meta開除20名洩密員工 祖克柏放話：鎖緊螺絲

社群媒體巨擘Meta今天表示，已開除20名向媒體洩密的員工。Meta最近因執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）...

買到無效碳權？3款Apple Watch標榜碳中和 挨告環保不實誤導

蘋果2023年推出3款號稱碳中和的Apple Watch，但有消費者集體向聯邦法院提告，指這些產品所謂的友善環境、碳中和...

美眾院委員會傳喚8大科技公司 調查外國言論審查

美國聯邦眾議院司法委員會今天表示，由於擔心外國審查，已向8家主要科技公司發出傳票，包括Alphabet、Meta、蘋果公...

馬斯克籲退休航管員返崗 喊讓星鏈接手航管系統惹議

因應全國缺乏航管員的窘況，政府效率部(DOGE)主管馬斯克(Elon Musk)呼籲退休航管員考慮重返工作崗位；另外，馬...

裸照、性玩具、飛行日誌…「淫魔」艾普斯坦生前檔案公布

司法部長邦迪(Pam Bondi)26日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffr...

川普顧問：艾普斯坦性交易名單公布後 絕對查到底

川普總統顧問艾莉娜‧哈巴(Alina Habba)表示，富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)戀童性交易集團的名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。