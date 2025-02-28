美前商務部官員：一些大企業違反出口規定 將被罰巨款

上月離職的美國商務部助理部長阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）說，未來幾個月美國商務部可能就一些大公司違反出口規定，處以巨額罰款，這些大公司的違規行為包括非法向中國大陸客戶輸出技術。

阿克塞爾羅德在拜登政府時期，擔任商務部負責出口執法的助理部長，針對違反對中國大陸、俄羅斯和伊朗出口管制的公司，他推動要施加更嚴厲的處罰。

他表示，「我們原本希望一些重大調查能在2024年結案，但現在看來要到2025年才能解決」。阿克塞爾羅德預期，川普政府將會更大力落實出口管制。

阿克塞爾羅德不願透露他離職前正在調查哪幾家大公司。但過去公開過的調查，涉及晶片設備製造商應用材料（Applied Materials）。根據路透2023年時的報導，當時商務部和司法部正在調查應材，懷疑應材可能規避了對中國大陸最大晶片製造商中芯國際的出口限制。

另一項調查是涉及加州晶片設計軟體公司益華（Cadence Design Systems）。根據益華自己揭露的資訊，2021年時公司收到了商務部的行政傳票，要求益華提供與中國大陸某些客戶有關的記錄。2023年，司法部又發出了另一張傳票。

益華在2月21日一份的文件中表示，公司已於去年12月開始與商務部和司法部就「調查的初步結果和可能的解決方案」進行討論。

路透採訪美國商務部和司法部，他們沒有立即回應置評請求；應材和益華也沒有立即回應。