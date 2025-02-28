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美眾議員提法案 若陸侵台將公開中共高官資產

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國聯邦眾議院共和黨黨團會議主席麥克林。歐新社
美國聯邦眾議院共和黨黨團會議主席麥克林。歐新社

美國聯邦眾議院共和黨黨團會議主席麥克林（Lisa McClain）提出法案，若中國選擇入侵台灣，將公開中共高層官員的資產，並禁止他們使用美國的銀行系統。

福斯新聞（Fox News）今天報導，她的法案將要求財政部長公開中國官員持有的非法資產細節，並「揭露所有涉事人」，向公眾展示他們的資金來源。

美國數十年來奉行刻意模糊的「一個中國」政策，支持向台灣提供軍事援助，但拒絕表態如果中國入侵台灣，美國是否會出手防衛。

身為眾院金融服務委員會成員的麥克林告訴福斯新聞：「這是嚇阻。美國無法冒著台灣被入侵的風險，因為這會中斷我們的重要供應鏈…我們必須繼續施壓，並記住，中國不是我們的朋友。」

福斯 美國 資產

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