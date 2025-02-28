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5位前任國防部長聯名致函國會 要求調查川普大清洗軍方高層責任

聯合報／ 編譯張佑生/即時報導
川普第一任期的國防部長馬提斯集結其他防長聯名抗議川普任意開革軍方高層。美聯社
川普第一任期的國防部長馬提斯集結其他防長聯名抗議川普任意開革軍方高層。美聯社

美國總統川普就職後閃電開除參謀長聯席會議主席布朗與多位高階將領，5位前任國防部長聯名致函國會，要求舉行聽證會，因為他們認為開革純粹是基於黨派立場。

連署的部長包括奧斯丁（Lloyd Austin）、馬提斯（Jim Mattis）、海格（Chuck Hagel）、潘尼達（Leon Panetta ）和裴里（William Perry），各自由共和黨或民主黨籍總統任命。聯名信要求國會像川普問責，善盡國會賦予的監督行政責任。

遭川普革職的將領包括布朗（Charles Q. Brown Jr），海軍軍令部長Lisa Franchetti，空軍副參謀長James Slife，海岸防衛隊司令Linda Fagan，多人為四星上將。川普任命的國防部長赫塞斯是少校退伍，他說布朗值得尊敬但不適任參聯會主席。

國防部 川普

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