游承勳獲美插畫廣告銀獎 紐約展出畫作

台灣插畫作者游承勳為2023年台北「獨書祭」活動設計的主視覺海報，獲得美國插畫家協會年度展（Illustrators 67）廣告類銀獎，連續兩年獨書祭的主視覺海報作品在協會位於紐約曼哈頓的藝廊展出。

33歲的游承勳大學唸工業設計，繪圖能力將他帶入插畫與漫畫世界，2023年以筆名GGDOG出版漫畫「刺蝟：走過愛的蠻荒」。

他為在台北舉行的書市集．跨域論壇．音樂祭等跨界獨立活動「獨書祭」設計的主視覺海報，獲得美國插畫家協會年度展（Illustrators 67）廣告類銀獎，兩幅作品在紐約曼哈頓上東城區的協會藝廊展出。

游承勳平常沒參加比賽，不瞭解國際比賽生態。他說，那時覺得活動後東西很完整，概念也喜歡，想找國際競賽投稿，搜尋插畫國際競賽後，看到有人網誌寫哪些不錯，有人說美國插畫家協會比賽含金量很高就投了。

兩幅「獨書祭」作品融合活動的書本、音樂、電子和年輕狂放元素，台灣發生的大小事也成了入畫靈感，在各國參賽廣告類作品中，從構圖、色彩到概念都展現難以歸類的獨立特質。

美國插畫家協會（The Society of Illustrators）是紐約推廣展示插畫藝術的重要機構，每年舉辦全球評選與展覽，吸引數千件作品參賽。

競賽由知名插畫家、藝術總監及設計師組評審團，選出年度最優秀作品，作品除了在紐約的美國插畫博物館展出，同時收錄於「插畫家年鑑」（IllustratorsAnnual Book）。

游承勳是2023年駐村法國安古蘭的漫畫作者，長期在獨立刊物與合集漫畫發表作品，也參與過植劇場（現稱茁劇場）連續劇系列出版的漫畫作品。

他說，自己不太會講故事，是畫插畫開始，但風格受漫畫影響，只是後來回過頭做漫畫。中間也嘗試原作改編，但寫劇本滿困難的，還在思考怎樣做得更好。

來紐約領獎加都市漫遊發覺靈感的游承勳說，台灣漫畫還在成長階段，嘗試走出自己的一條路，很明顯受日本漫畫影響，從風格上來看已經開始走出自己的東西，像丁柏晏、陳沛珛等的作品，他都很欣賞。