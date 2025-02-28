快訊

台鹽綠能弊案移審台南地院 陳啓昱3人裁押禁見理由出爐

228連假旅遊車潮激增 首日國道避10地雷路段

聽新聞
0:00 / 0:00

「我說過澤倫斯基是獨裁者嗎？」川普表示不敢相信

聯合報／ 編譯張佑生/即時報導
川普改口稱讚烏克蘭總統澤倫斯基很勇敢。美聯社
川普改口稱讚烏克蘭總統澤倫斯基很勇敢。美聯社

美國總統川普27日在白宮會見來訪的英國首相施凱爾，會後記者會上被BBC記者問到日前批評烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者的風波，川普訝異反問：「我說過那樣的話嗎？我無法相信自己會說出那樣的話」。

上週，川普以澤倫斯基沒有定期改選總統，在社群平台上指責澤倫斯基是獨裁者（"dictator"）。烏克蘭因為處於戰時，受戒嚴令影響，佔領區無法辦選舉，連帶大選延後。

川普在記者會上軟化對澤倫斯基的態度，稱讚他很勇敢，還說兩人處得很好。

澤倫斯基28日將到白宮與川普簽署兩國間的開採烏克蘭礦物協議，傳聞烏克蘭的稀土蘊藏量價值達5000億美元。外界解讀，這是川普同意繼續支持烏克蘭的條件。

川普 澤倫斯基 烏克蘭

延伸閱讀

川普在白宮會英相 稱俄烏和平協議談判進展非常好

英相訪白宮傳達查爾斯三世訊息 邀川普國是訪問

川普嗆澤倫斯基 別幻想進北約

川普會拿什麼與北京交易？ 觀察家：未來四年 台海局勢恐最動盪

相關新聞

「我說過澤倫斯基是獨裁者嗎？」川普表示不敢相信

美國總統川普27日在白宮會見來訪的英國首相施凱爾，會後記者會上被BBC記者問到日前批評烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者的風波，...

如果半夜獲陸犯台情報 魯比歐：履行承諾防止發生

美國國務卿魯比歐廿六日受訪表示，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是多年的立場，不會屏棄。如果半夜接獲情報稱中...

川普會拿什麼與北京交易？ 觀察家：未來四年 台海局勢恐最動盪

美國總統川普廿六日被問到中國是否「絕不會」在他任內對台動武，川普拒絕對此作任何承諾，還強調美國希望吸引中國投資並與中國保...

川普在白宮會英相 稱俄烏和平協議談判進展非常好

美國總統川普今天在白宮與英國首相施凱爾會面，川普表示，與俄羅斯及烏克蘭的和平協議談判「進展非常好」。他也淡化自己之前批烏...

發行250元「川普幣」？共和黨議員提議嚇壞網友

共和黨眾議員威爾森（Joe Wilson）本周提議發行面額250美元、印有川普總統形象的紙鈔，收到MAGA支持者的一片叫...

新聞眼／美中台博弈 台灣須先有定位

美國在聯合國針對俄烏戰爭大轉向，與俄國和中國站在同一立場，美國總統川普還預計與烏克蘭總統澤倫斯基簽署礦產協議；烏克蘭未上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。