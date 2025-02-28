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「我說過澤倫斯基是獨裁者嗎？」川普表示不敢相信
美國總統川普27日在白宮會見來訪的英國首相施凱爾，會後記者會上被BBC記者問到日前批評烏克蘭總統澤倫斯基是獨裁者的風波，川普訝異反問：「我說過那樣的話嗎？我無法相信自己會說出那樣的話」。
上週，川普以澤倫斯基沒有定期改選總統，在社群平台上指責澤倫斯基是獨裁者（"dictator"）。烏克蘭因為處於戰時，受戒嚴令影響，佔領區無法辦選舉，連帶大選延後。
川普在記者會上軟化對澤倫斯基的態度，稱讚他很勇敢，還說兩人處得很好。
澤倫斯基28日將到白宮與川普簽署兩國間的開採烏克蘭礦物協議，傳聞烏克蘭的稀土蘊藏量價值達5000億美元。外界解讀，這是川普同意繼續支持烏克蘭的條件。
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