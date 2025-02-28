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川普在白宮會英相 稱俄烏和平協議談判進展非常好

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國總統川普27日在白宮與英國首相施凱爾（左）會面。 路透社
美國總統川普27日在白宮與英國首相施凱爾（左）會面。 路透社

美國總統川普今天在白宮與英國首相施凱爾會面，川普表示，與俄羅斯烏克蘭的和平協議談判「進展非常好」。他也淡化自己之前批烏克蘭總統澤倫斯基是「獨裁者」的說法。

施凱爾（Keir Starmer）赴白宮前曾說，歐洲部隊在烏克蘭協助穩定局勢需有美國當後盾，這是嚇阻俄羅斯的唯一有效方法；他與川普會面時，擬與川普討論構成烏克蘭公正持久和平的關鍵元素。

路透社報導，施凱爾今天在橢圓形辦公室與川普（Donald Trump）並肩而坐時，川普說道，他認為若與俄國達成和平協議，協議將得以維持。川普還說他不認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會再次入侵烏克蘭。

川普表示：「我認為俄羅斯表現得很好…我認為我們在協議上的進展非常好，但我們還沒達成協議。」他補充說，在達成協議前，他不會討論維和行動的細節。

被問及蒲亭是否可被信賴時，川普回答說：「要信任並且核實。」施凱爾則感謝川普「改變了對話，使我們有可能達成和平協議」。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）明天將訪問白宮，預料他將與川普就烏克蘭關鍵礦產議題簽定協議，川普稱該協議將成為烏克蘭的後盾。

法新社報導，對於之前曾譏諷澤倫斯基是「獨裁者」，川普今天則是淡化處理。

被問及本月在「真實社群」（Truth Social）平台發表上述說法時，川普回答：「我有說過嗎？我無法相信我說過這樣的話。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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