英相訪白宮傳達查爾斯三世訊息 邀川普國是訪問
英國首相施凱爾今天訪問美國白宮時表示，英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）邀請美國總統川普（DonaldTrump）赴英國進行「史無前例的」第2次國是訪問。
法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）在橢圓形辦公室將英王親筆簽名信轉交給川普時說道，「這真的很特別，以前從未發生過，史無前例」，「這確實具有歷史意義」。
川普則表示：「我代表我們出色的第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）和我自己，給予肯定答覆。」
川普一向公開支持英國王室，他在2019年第1個任期內曾赴英國國是訪問，與查爾斯三世的母親、2022年逝世的英國女王伊麗莎白二世（Queen ElizabethⅡ）會面。
施凱爾這次造訪白宮，旨在力促川普如果達成俄烏終戰協議，美方應給予烏克蘭安全保證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言