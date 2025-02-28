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英相訪白宮傳達查爾斯三世訊息 邀川普國是訪問

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

英國首相施凱爾今天訪問美國白宮時表示，英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）邀請美國總統川普（DonaldTrump）赴英國進行「史無前例的」第2次國是訪問。

法新社報導，施凱爾（Keir Starmer）在橢圓形辦公室將英王親筆簽名信轉交給川普時說道，「這真的很特別，以前從未發生過，史無前例」，「這確實具有歷史意義」。

川普則表示：「我代表我們出色的第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）和我自己，給予肯定答覆。」

川普一向公開支持英國王室，他在2019年第1個任期內曾赴英國國是訪問，與查爾斯三世的母親、2022年逝世的英國女王伊麗莎白二世（Queen ElizabethⅡ）會面。

施凱爾這次造訪白宮，旨在力促川普如果達成俄烏終戰協議，美方應給予烏克蘭安全保證。

川普 查爾斯三世 英國國王

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