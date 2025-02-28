貝佐斯再出手 華郵評論版向右轉

華盛頓郵報老闆貝佐斯廿六日宣布，華郵評論版會有重大改變，將倡導「個人自由和自由市場」，不發表與這些主題相反的觀點。

這是貝佐斯對旗下媒體言論走向的最新干預行動。他在社群媒體平台寫道：「我們將每天撰文，以支持並捍衛兩大支柱：個人自由和自由市場。當然，我們也將涵蓋其他主題，但反對這兩大支柱的評論將留給其他人發表。」

現任評論版主編希普利將離職。紐約時報報導，華郵評論版的新方向似乎是向右轉，和過去數十年來刊登各種觀點的作風截然不同。

自川普再次當選總統以來，全球第三大富豪貝佐斯及其他美國科技大亨與川普的關係日益密切。貝佐斯決定對華郵評論版刊文觀點設限，嚴重偏離華郵數十年來的方針。

華郵發行人路易斯在一則備忘錄表示，評論版的改變「和支持任何政黨無關」，並將宣布希普利的繼任人選。他寫道：「這是為了表明我們作為一間報紙的立場。這麼做對於身為全美及所有美國人的首要新聞刊物至關重要。」

華郵總編輯莫瑞在備忘錄中告訴員工，這些改變只會影響評論版，不會改變新聞編輯室的使命，「無所畏懼且不偏不倚地追求引人入勝、具影響力的新聞報導」。

這是過去一年華郵一系列顛覆性舉措的最新事件。去年十月，貝佐斯終止華郵為總統候選人背書傳統，多名評論版工作人員譴責這項決策，數以萬計訂戶取消訂閱。

今年一月，曾獲普立茲獎的華郵政治漫畫家特爾內斯辭職抗議，不滿自己一幅描繪貝佐斯對美國總統當選人川普卑躬屈膝的漫畫被退稿。