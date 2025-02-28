美新政府首次內閣會議 川普挺馬斯克 「誰不滿就出去」

美國總統川普廿六日召開第二任期首場內閣會議， 邀請「特別政府雇員」、科技大亨馬斯克出席，說明工作業務，但沒有安排馬斯克與閣員平起平坐，而是站在會議室角落簡報。川普在會中公開問閣員是否對馬斯克的工作不滿，還稱有誰不滿就把此人趕出去，眾人以笑聲回應。

華盛頓郵報報導，政府效率部（ＤＯＧＥ）共同主管馬斯克在會議上表示，「我們無法承擔二兆美元赤字」。「光是國債利息就超過國防支出，若這種情況持續，美國基本上會破產」，呼籲立刻削減一兆美元赤字。

馬斯克說明ＤＯＧＥ的工作成果，並稱他收到許多抨擊和死亡威脅。

華爾街日報報導，川普在這場會議上力挺馬斯克，呼籲一百多萬名聯邦雇員以電郵回覆ＤＯＧＥ，說明自己工作成效，不回信可能被解雇。

據傳幾名資深官員指示聯邦雇員暫時或不要回覆電郵，馬斯克原本要求收件者上周回信。白宮表示，目前已有約一百萬名公務員回覆電郵，占聯邦雇員總數二百卅萬人的四成以上。

川普再次讚揚馬斯克的努力。現場記者問馬斯克，是否理解有些閣員對他的工作不滿，正當馬斯克攤手思考如何回應之際，川普幫腔說道：「讓閣員自己回答吧，在場有人對伊隆不滿嗎？如果有，我們把他趕出去。」

川普這番話讓圍坐西廂長桌的閣員爆出笑聲，並鼓掌表示贊同。

川普表示，他的最終目標是平衡政府預算，「也許到明年或後年」。報導指出，美國政府上一次出現預算盈餘是在二○○一年。