川普：歐盟為搞砸美國成立

美國總統川普廿六日召開第二任期首次內閣會議，發表談話時稱歐盟成立是為了「搞砸」美國，並威脅對歐洲加徵百分之廿五關稅。歐盟發言人回應，歐盟成立以來持續支持著美國繁榮，將對不正當的貿易阻礙將予以立即且強烈回應。

法新社報導，川普表示：「說實話，歐盟的成立就是為了搞砸美國。」

問及是否已決定對歐盟的關稅水平，川普回答：「很快會宣布，總體而言，將會是百分之廿五。」

川普還稱歐盟以不同方式占美國便宜，他說：「他們不接受我們的汽車。他們基本上不接受我們的農產品，他們會以各種理由拒絕。」

川普這番言論根本上否定歐洲統合因應區域經濟和安全的歷史意義。歐盟發言人回應：「歐盟將對不正當的自由與公平貿易障礙做出堅定、立即的回應，尤其是關稅被用來挑戰合法且不具歧視的政策時。」

歐盟也反駁，歐盟作為「世界上最大的自由市場，對美國而言是一大福音」。

歐盟執委會貿易發言人吉爾說，對於川普宣稱可能對歐加徵關稅，需待美方清楚政策歐盟才能具體回應，但歐盟準備好保護自身企業和消費者。

歐盟執委會主席范德賴恩至今未能與川普會面，歐盟對外事務高級代表卡拉斯廿六日原定與美國國務卿魯比歐的會面也臨時取消，使歐盟與美國溝通情況引起疑問。

根據美國商務部統計，去年美國對歐盟的貿易逆差為二三五六億美元，僅次於美國對中國的二九五六億美元。

瑞典前總理畢爾德在社群平台Ｘ發文批評川普「嚴重扭曲歷史觀」，並糾正歐盟的成立是「實際上是為了防止歐洲大陸的戰爭」。

美國幾十年來一直支持歐洲統合，並將一九九三年成立的歐盟視為歐陸經歷兩次大戰後的歷史成就。