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新聞眼／美中台博弈 台灣須先有定位

聯合報／ 華盛頓記者陳熙文
美國總統川普第2任期的一舉一動，牽動未來的美中台及兩岸關係。美聯社
美國總統川普第2任期的一舉一動，牽動未來的美中台及兩岸關係。美聯社

美國在聯合國針對俄烏戰爭大轉向，與俄國和中國站在同一立場，美國總統川普還預計與烏克蘭總統澤倫斯基簽署礦產協議；烏克蘭未上俄烏停戰談判桌，甚至可能要讓出珍貴礦產以換取美國支持。烏克蘭無疑是台灣前車之鑑，台灣能否重新找到自己的定位，是民進黨政府在美中台這盤大棋中的關鍵挑戰。

川普的轉向，徹底翻轉前總統拜登以美國為首、以民主價值為號召的國際同盟，藉此圍堵俄國和中國；川普則自詡高明的談判大師，轉向前朝政府的對手，棄友邦於不顧，美國傳統的友邦加拿大、歐洲國家，當然也包括台灣，皆顯手足無措，倉促應變。

而川普對台態度曖昧不明，始終不願表態是否願在對岸犯台時支援台灣；儘管國務卿魯比歐緩頰，稱美國不會讓那樣情況發生，但美方心態如何，還是川普決定。

過去八年，台灣可能自認在美中矛盾間得利，更順應拜登的民主同盟，建構出在美中台三角中的舒適圈。但在川普上台轉向後，民進黨政府必然感受極大危機感。

面對川普政府的威逼，民進黨政府過去大談特談的「四大支柱」儼然失效，近來傳出台灣願意採購逾一五○億美元的軍售，乃至於賴清德總統日前宣布將調整國防預算目標至ＧＤＰ的三％以上，無不是為了迎合川普曾說過的：台灣應向美國支付防衛費用。

然而，從烏克蘭眼前的發展來看，光是支付保護費是不夠的；在川普「在商言商」的認知中，弱國不但要上繳保護費，還要讓美國得利，美烏之間預計要簽署的礦產協議即是血淋淋的例子。

北京方面近期拿「美積電」大做文章，或有讓台美合作見光死之嫌，但也透露出台灣的委曲求全，護國神山的矽盾還能抵擋川普政府多久？台灣若未來必須讓利，能讓到哪裡？台灣又該如何拿捏分寸，才不至於淪做烏克蘭？民進黨政府必須深思。

台美關係 川普 烏克蘭 美國

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