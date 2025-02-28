如果半夜獲陸犯台情報 魯比歐：履行承諾防止發生

美國國務卿魯比歐廿六日受訪表示，美國反對任何強行或脅迫改變台灣地位的行為，這是多年的立場，不會屏棄。如果半夜接獲情報稱中國犯台，魯比歐說，美國將履行承諾，防止這種情況發生，北京也了解這點。

魯比歐在福斯新聞談到美國總統川普及他的護台決心時，做上述表示。川普政府上台後，始終未表明如果中國侵犯台灣美國是否出兵協助。

魯比歐說，美國不會屏棄在台灣問題上秉持的長期立場，反對任何強行、脅迫或強制改變台灣地位的行為，自一九七○年代末以來，這一直是且仍然會是美國的立場，不會改變。

主持人詢問，如果凌晨兩點有情報顯示中國正奪取台灣，美國將如何因應。魯比歐說，美國已做出承諾，防止這種情況發生並做出回應，美國將履行這些承諾，中國也了解這點。

他表示，防止這種情況發生的最佳方法，是擁有做出回應的能力。如果中國人知道美國沒有能力回應或領導人很弱，可能會進行測試。美國不希望走到那步，這對世界來說是可怕的事情，對中國而言也是壞事。

「已向中國表達立場」

至於會不會對中國外交部長王毅表達上述的內容？魯比歐說，美國已傳達這些立場，中國對此很不滿。

魯比歐指出，他當時對王毅說，中國是核武國家，也是世界第二大經濟體，美國必須與他們打交道。但這必須是一種平衡的關係，不可能由中國主導，否則將發生衝突。

魯比歐說，中國終將富強，美國必須面對現實，也必須處理，「我們不能處在一個中國如此強大、美國依賴他們的世界」。他說，如果美國不想依賴中國，就必須擁有國內產能，這是川普大力推動關稅政策的背後理念之一，從稀土礦產到製藥，美國已讓太多產業落入中國人手中。

「不放棄與日韓關係」

魯比歐表示，美國必須擁有軍事能力，因應中國威脅，美國飛機及船艦製造業的發展速度未能跟上步伐，美國造一艘船的時間中國能造十艘，這是非常嚴重的弱點，這樣的狀況不能再持續下去。

魯比歐指出，美國必須「在場」，中國試圖把美國從印太地區逐出，但美國是太平洋國家，與當地關係穩固，不會放棄與日本、南韓的關係。