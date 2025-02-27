觀察期3月4日結束 川普：向加、墨徵高關稅計畫不變

美國總統川普27日宣布，向加拿大和墨西哥徵收25%關稅的計畫不變，同時「對等關稅」也將在4月2日上路。

川普日前簽署行政命令，擬課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國大陸10%的關稅，以作為讓毒品流入美國的懲罰，原訂2月4日生效上路。

不過，川普2月3日分別與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通話，在兩國皆表示同意改善之下，川普宣布對加、墨兩國的關稅措施暫緩30天作為觀察期。

川普27日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，大量毒品仍借道加拿大和墨西哥進入美國；川普說，這些毒品以芬太尼（fentanyl）為主，都是由中國大陸製造和供應。

川普說，去年逾10萬人因這些極容易成癮的毒品而死亡；川普說，過去20年來，有上百萬人因毒品死亡，這些人的家庭也因此遭到摧毀。

川普說，除非這些毒品停止流入美國，或者受到嚴格的限制，原訂的關稅將在3月4日生效；川普說，中國大陸到時也會被加徵10%的關稅。

川普並表示，預定在4月2日上路的對等關稅也將按計劃生效。