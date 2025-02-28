是否阻中武力犯台？ 川普拒絕承諾

美國總統川普廿六日被問到，是否將確保中國大陸不會在他任內對台動武；但川普拒絕對此作出任何承諾，還強調美國希望與大陸保持良好關係，希望中方投資美國。

雖然川普宣稱想和大陸友好相互投資，他廿七日卻在社群平台表示，對墨加課徵的百分之廿五關稅將如期於三月四日實施，同日將對大陸商品再加徵百分之十關稅。川普前一次對大陸商品加徵百分之十關稅已於二月四日生效，新宣示是上任以來第二度對大陸加徵關稅。他說，四月二日宣布對等關稅日期繼續有效。

川普廿六日召開第二任期首場內閣會議，會議期間記者問，「總統，你已經說得很清楚，只要你是總統，伊朗就不會取得核武。這是否也是你的政策，只要你是總統，中國就不會以武力侵犯台灣？」

川普回應說，「我從不對此發表評論，我不會對任何這類事置評，因為我不想讓自己陷入那樣的處境。如果我說什麼，當然不會對你說。我會對其他人說，也許是這張桌子周圍的人，非常特定的人，在這張桌子周圍（指內閣閣員）。」

川普並表示，但他可以告訴大家，「我和習主席（大陸國家主席習近平）關係很好。」

這是川普第二任期就任以來，首度拒絕承諾協防台灣。

去年十二月川普上任前，他接受國家廣播公司新聞網專訪，主持人提問「如果中國在你任內入侵台灣，你是否會承諾保衛台灣？」川普回答：「我永遠不會這樣說。我永遠不會表態，因為我得進行談判，對吧？」主持人追問是否會捍衛台灣，川普說：「我希望他們不會這樣做（武力犯台）。」

與川普相比，美國前總統拜登任內至少曾五度表態願意出兵協防台灣。

川普廿六日再度重申，他與中國大陸國家主席習近平關係非常好，美國希望大陸來投資。

川普表示，他看到很多人不希望大陸進到美國，「這是不對的」。他說，希望大陸投資美國，那是非常龐大的資金，而美國也會投資大陸。

川普說：「我看到那些虛假報導，說我們不要他們的錢，我們不想與他們扯上任何關係，那是錯的，我們將與中國關係良好，但他們將無法占我們的便宜。」

川普還說：「我們將與中國、俄國、烏克蘭以及中東關係良好，我卸任時我們沒有戰爭，我們徹底擊敗伊斯蘭國，我們沒有通膨，我們沒有在阿富汗最糟的撤軍，所有人看過的最糟撤軍。（俄國）總統普亭看到這種情況，他說『哇！這些人是紙老虎』。我們不是紙老虎。」

記者問到，如果允許俄國保留在烏克蘭占領的土地，是否會向中國釋出危險訊號，川普說，「試試看啊」。