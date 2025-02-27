微軟喊話川普 放寬拜登下台前的AI出口限制 以免落後中國

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國前總統拜登在卸任前幾天頒布了進一步的AI出口管制，微軟認為這反而將不利美國競爭，呼籲現任川普政府放寬限制。 美聯社
美國前總統拜登在卸任前幾天頒布了進一步的AI出口管制，微軟認為這反而將不利美國競爭，呼籲現任川普政府放寬限制。 美聯社

微軟表示，已敦促美國總統川普團隊，放寬前總統拜登在卸任前幾天實施的人工智慧（AI）出口限制，以防這些限制反而讓美國在AI領域落後中國大陸。

微軟27日在一篇部落格文章表示，這些對包括印度、瑞士和以色列在內的盟友所施加的限制，已限制了美國科技公司在這些國家建立和擴大AI資料中心的能力。

美國對輝達等公司生產的先進AI晶片對中出口收緊限制，損害了美國晶片製造商和科技大廠為中國大陸這個全球最大半導體市場之一提供服務的能力，加速了全球在AI基礎建設主導權上的競賽。

拜登政府在卸任最後幾天宣布將進一步限制AI晶片和技術的出口，以把先進運算能力留在美國，並設法阻止大陸進入該領域。

不過，微軟表示，這些限制可能反而會讓中國大陸在AI競賽上取得先機。

微軟警告：「如果維持不變，這些拜登規則將使中國在逐漸推廣自己的AI技術上取得戰略優勢，就和中國十年前在5G電信技術上的快速崛起如出一轍。」

華爾街日報27日稍早首先報導了微軟的建議，據該報導，川普政府官員正在衡量加強限制的措施，同時簡化出口管制規定。

拜登 美國

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