美股早盤／川普關稅與輝達股價挫跌夾擊 紐約三大指數走勢震盪

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
受累於川普如期加徵關稅、以及輝達的毛利率隱憂，美股27日早盤下跌。路透
受累於川普如期加徵關稅、以及輝達的毛利率隱憂，美股27日早盤下跌。路透

美股三大指數27日早盤走勢震盪，標普500與那斯達克綜合指數在平盤上下來回沖刷，川普盤前宣布將如期對加拿大與墨西哥加徵關稅，對中國大陸的關稅則再加10%，加上前日盤後輝達公布的毛利率隱憂，為美股帶來壓力

道瓊工業指數早盤漲0.16%、標普500指數一度跌0.5%、那斯達克指數一度跌1.24%、費城半導體指數跌2.3%、台積電ADR與輝達皆跌約3%。

川普27日在自家社群平台Truth Social貼文說，由於加拿大與墨西哥未能遏止毒品流入美國，將在3月4日如期對這兩國加徵25%關稅。川普也說，將對中國大陸在既有10%關稅的基礎上，再加徵10%關稅。

輝達上季的營收與獲利均超乎市場預期，緩解AI題材難以為繼的疑慮，不過，該公司預期本季毛利率介於70.6%至71%，引發分析師疑慮，拖累股價早盤挫跌3%。

Benchmark公司董事總經理兼資深研究分析師艾克力說，輝達71%的毛利率預測「有點令人擔憂」。他指出：「我認為這反映出更大的價格壓力，包括來自AMD的競爭加劇，以及客戶在投入自家資金開發特定應用積體電路（ASIC）時，對價格更為敏感。」

另外，止於22日當周的初領失業救濟金人數比前一周增加2.2萬至24.2萬人，高於市場預期，攀抵今年最高，也對股市構成壓力。

壓力 川普 指數

延伸閱讀

川普批歐盟「搞砸美國」 波蘭總理公開駁斥：創造自由公平貿易

白跑一趟？馬克宏匯報赴白宮晤川普 與會歐盟官員直言「浪費時間」

港企特許經營巴拿馬運河引川普疑慮 巴國檢察總長稱「合約違憲」

葛里爾獲參院確認 將出任美國貿易代表

相關新聞

觀察期3月4日結束 川普：向加、墨徵高關稅計畫不變

美國總統川普27日宣布，向加拿大和墨西哥徵收25%關稅的計畫不變，同時「對等關稅」也將在4月2日上路。

華郵評論版向右轉？貝佐斯再度出手干預 發行人澄清與支持政黨無關

華盛頓郵報老闆貝佐斯26日宣布，華郵評論版會有重大改變，將倡導「個人自由和自由市場」，不發表與這些主題相反的觀點。

羅馬尼亞親俄總統候選人遭突襲搜查 馬斯克看不下去轟：這太亂來了

羅馬尼亞2024年11月底舉行總統大選第一輪投票，極右翼獨立候選人喬吉斯古（Călin Georgescu）爆冷排第一，...

站邊川普？貝佐斯限制華郵評論版言論 引發干預新聞自由疑慮

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯今天宣布，旗下「華盛頓郵報」的評論版將不再發表反對「個人自由和自由市場」觀點的文章。這...

措手不及…歐盟外長訪華府原定會美國務卿 「1原因」突取消行程

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯訪問華府，原定會見美國國務卿魯比歐，不過歐盟今天表示，由於「行程安排問題」已取消這場會晤

好萊塢傳奇影星金哈克曼驟逝 與妻陳屍家中、身旁躺愛犬遺體

紐約郵報27日轉述聖塔菲新墨西哥人報引用警方說法報導指出，好萊塢傳奇影星金哈克曼（Gene Hackman）已被發現死於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。