美股早盤／川普關稅與輝達股價挫跌夾擊 紐約三大指數走勢震盪

美股三大指數27日早盤走勢震盪，標普500與那斯達克綜合指數在平盤上下來回沖刷，川普盤前宣布將如期對加拿大與墨西哥加徵關稅，對中國大陸的關稅則再加10%，加上前日盤後輝達公布的毛利率隱憂，為美股帶來壓力。

道瓊工業指數早盤漲0.16%、標普500指數一度跌0.5%、那斯達克指數一度跌1.24%、費城半導體指數跌2.3%、台積電ADR與輝達皆跌約3%。

川普27日在自家社群平台Truth Social貼文說，由於加拿大與墨西哥未能遏止毒品流入美國，將在3月4日如期對這兩國加徵25%關稅。川普也說，將對中國大陸在既有10%關稅的基礎上，再加徵10%關稅。

輝達上季的營收與獲利均超乎市場預期，緩解AI題材難以為繼的疑慮，不過，該公司預期本季毛利率介於70.6%至71%，引發分析師疑慮，拖累股價早盤挫跌3%。

Benchmark公司董事總經理兼資深研究分析師艾克力說，輝達71%的毛利率預測「有點令人擔憂」。他指出：「我認為這反映出更大的價格壓力，包括來自AMD的競爭加劇，以及客戶在投入自家資金開發特定應用積體電路（ASIC）時，對價格更為敏感。」

另外，止於22日當周的初領失業救濟金人數比前一周增加2.2萬至24.2萬人，高於市場預期，攀抵今年最高，也對股市構成壓力。