川普拒絕承諾協防台灣 強調盼與中保持良好關係

美國總統川普26日被問到，是否將確保中國大陸不會在他任內對台動武；但川普拒絕對此作出任何承諾，還強調美國希望與中國保持良好關係，希望中方投資美國。

川普26日召開第二任期首場內閣會議，會議期間記者問：「你已經說得很清楚，只要你是總統，伊朗就不會取得核武。這是否也是你的政策，只要你是總統，中國就不會以武力侵犯台灣？」

川普回應說，「我從不對此發表評論，我不會對任何這類事置評，因為我不想讓自己陷入那樣的處境。如果我說什麼，當然不會對你說。我會對其他人說，也許是這張桌子周圍的人，非常特定的人，在這張桌子周圍（指內閣閣員）。」

川普說，但他可以告訴大家，「我和習主席（中國國家主席習近平）關係很好。」

這是川普第二任期就任以來，首度拒絕承諾協防台灣。

去年12月川普上任前，他接受國家廣播公司新聞網專訪，主持人提問「如果中國在你任內入侵台灣，你是否會承諾保衛台灣？」川普回答：「我永遠不會這樣說。我永遠不會表態，因為我得進行談判，對吧？」主持人追問是否會捍衛台灣，川普說：「我希望他們不會這樣做（武力犯台）。」

與川普相比，美國前總統拜登任內至少曾五度表態願意出兵協防台灣。

川普26日再度重申，他與中國國家主席習近平關係非常好，美國希望中國來投資。

川普表示，他看到很多人不希望中國進到美國，「這是不對的」。他說，希望中國投資美國，那是非常龐大的資金，而美國也會投資中國。

川普說：「我看到那些虛假報導，說我們不要他們的錢，我們不想與他們扯上任何關係，那是錯的，我們將與中國關係良好，但他們將無法占我們的便宜。」