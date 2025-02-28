美砸10億美元 對抗禽流感

受到有史以來最嚴重的禽流感疫情影響，美國蛋價最近飆漲，再次改寫歷史新高。為化解這場美國總統川普口中的「災難」，美國將擴大進口雞蛋並加強援助雞農，但不會施打疫苗。

美國農業部26日宣布，將斥資上看10億美元對抗禽流感疫情，其中最多5億美元將用於免費提供養雞場生物安全檢測，4億美元用於加碼賠償需要撲殺雞隻的養雞業者。另外，美國也會尋求在未來一或兩個月進口7,000萬至1億顆雞蛋。

就在農業部公布蛋荒應對計畫同一天，美國一家重量級媒體刊登農業部長羅林斯的專欄。羅林斯表示，部分對抗禽流感疫情的資金將來自農業部遭到政府效率部削減的支出。不過，羅林斯幕僚長布勒隨後向記者表示，資金來源是農業部旗下大宗商品信貸公司。

疫苗方面，羅林斯表示，對推出需要擴大施打疫苗的措施持懷疑態度，原因是疫苗尚未獲得驗證。彭博資訊引述知情人士說法報導，川普團隊正重新評估拜登政府下台前夕，給予莫德納公司的5.9億美元禽流感疫苗合約。