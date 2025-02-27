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羅馬尼亞親俄總統候選人遭突襲搜查 馬斯克看不下去轟：這太亂來了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
羅馬尼亞總統候選人喬吉斯古一位支持者22日參加在首都布加勒斯特舉行的造勢與遊行時，舉著一張繪有美國副總統范斯與「感謝范斯支持」字樣的海報。圖／法新社
羅馬尼亞總統候選人喬吉斯古一位支持者22日參加在首都布加勒斯特舉行的造勢與遊行時，舉著一張繪有美國副總統范斯與「感謝范斯支持」字樣的海報。圖／法新社

羅馬尼亞2024年11月底舉行總統大選第一輪投票，極右翼獨立候選人喬吉斯古（Călin Georgescu）爆冷排第一，原本有望挺進決選，但解密情報宣稱俄羅斯發起宣傳喬吉斯古的有組織線上選舉活動後，憲法法院判決撤銷投票結果重選。警方26日拘留了喬吉斯古，讓美國總統川普的保守派盟友十分憤怒。

Politico報導，對於期望拉抬歐洲各地右翼政界人士的美國保守派來說，喬吉斯古與取消選舉結果已經成為轟動一時的事件。雖然喬吉斯古尚未正式被捕，但警方將他帶走，就已廢棄的爭議性第一輪總統選舉進行偵訊。

科技億萬富翁兼白宮顧問馬斯克就在麾下平台「X」寫道，「他們剛逮捕了在羅馬尼亞總統選舉贏得最多選票的人，這太亂來了」。

知名「讓美國再次偉大」（MAGA）網紅兼陰謀論者波索比克（Jack Posobiec）則發出了措辭嚴厲的「X」貼文，提到美國副總統范斯在慕尼黑安全會議的演講；范斯當時猛烈抨擊羅馬尼亞憲法法院，稱撤銷選舉的判決破壞了歐洲民主。

波索比克寫到，「JD：歐盟已經拋棄傳統價值，你們剛推翻羅馬尼亞的選舉結果。歐盟領袖：說謊！丟臉！法西斯！還是歐盟：『JD一離開，就逮捕了羅馬尼亞總統候選人與他的支持者』」。

馬斯克不只分享了波索比克的這篇發文，還轉發了羅馬尼亞極右翼政黨「羅馬尼亞人團結聯盟」（AUR）袖西米翁（George Simion）的影片。西米翁呼籲在檢察官辦公室前抗議，約200人的群眾到場高呼喬吉斯古的名字、揮舞國旗與發出噓聲。

喬吉斯古立場親克里姆林宮，提倡結束歐洲各國對烏克蘭的支援。檢方懷疑27人從事違反羅馬尼亞憲政秩序活動，雖然在明中沒有點名喬吉斯古或他的幕僚，但喬吉斯古宣稱搜查行動的目的是封殺他在5月重選前登記新的總統候選人資格。當地媒體指出，檢方正尋求逮捕喬吉斯古，並且已經經開始搜查其親信的處所，對象包括保鑣與傭兵領導人波特拉（Horațiu Potra）。

羅馬尼亞 美國 范斯 馬斯克

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