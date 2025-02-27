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兩國數據不同！川普對陸加徵關稅 Fed研究：對美衝擊恐大於預期

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
紐約聯準銀行最新報告指出，美國總統川普的對中關稅，可能對美國造成比官方數據顯示還大的經濟影響。圖／歐新社
紐約聯準銀行最新報告指出，美國總統川普的對中關稅，可能對美國造成比官方數據顯示還大的經濟影響。圖／歐新社

最新研究指出，美國總統川普本月初對中國大陸加徵10%關稅，對美國的衝擊可能超過官方貿易數據顯示，原因在於美中統計數字有不小落差。

彭博資訊報導，紐約聯準銀行研究員克拉克26日發文表示，美國進口的大陸商品，減少程度遠小於美國官方統計。因此，最近提高的中國關稅對美國經濟的影響，可能大於美國官方數據所顯示。

川普第一屆任期時提高對大陸產品關稅，許多措施沿用到拜登時期，這無疑降低了大陸產品在美國進口中的占比。但下滑幅度到底多大？答案取決於相信哪一國數據。

美國數據顯示，大陸進口品在美國總進口所占比重，從2018年的21.6%，2024年降至13.4%。若以名目金額計算，這段時間美國對陸產品的進口額，減少660億美元至4,390億美元。

但大陸數據截然不同。克拉克表示，根據中方數據，大陸產品占美國進口比率，僅下滑2.5個百分點，跌幅不到美方數據的三分之一。而此一期間美國對陸產品的名目進口額，增加了912億美元至5,240億美元。

克拉克表示，簡而言之，中國宣布出售至美的金額很高，但美方所說的購買金額遠少於此，因此加徵關稅的影響可能大於預期。

他並表示，如果川普終止所謂的「小額豁免」（de minimis）優惠待遇，對美國經濟影響可能還會更嚴重。小額豁免門檻從2016年的200美元提高至800美元，導致這類小額包裹訂單爆炸成長。他說，美國和大陸的統計數據差異，大部分可能出自於此。

克拉克表示，美國從中國進口的小額豁免包裹，看來很可能增加至少五成、甚至超過一倍，去年總額逾500億美元。如果美國取消這項豁免，且大陸賣家也不願降價，近來對陸加徵的10%關稅，可能會讓美國消費者面對更大後果。

川普上任後一度宣布要中止對大陸和香港的小額豁免，但之後暫緩實施。

川普 美國 關稅

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