葛里爾獲參院確認 將出任美國貿易代表

美國聯邦參議院今天確認由律師葛里爾（Jamieson Greer）出任貿易代表，在總統川普揚言不分敵我課徵關稅之際，這位關稅政策方面的關鍵人物，充實了川普的最高經濟團隊。

法新社報導，川普最近幾週喊出一系列關稅威脅，包括糾正貿易失衡、提振美國工業以及施壓各國就非法移民和芬太尼走私等問題採取更強有力的行動。

身為美國貿易代表，葛里爾將是落實川普貿易策略的關鍵。

參院以56票贊成、43票反對的投票結果，確認由葛里爾擔任美國貿易代表。

川普政府指出，關稅可成為增加政府收入、把更多製造業引進美國以及解決其他國家貿易行為的手段。

葛里爾曾是空軍律師，後來改打貿易訴訟官司。他曾在川普第一任期擔任貿易鷹派萊特海澤（Robert Lighthizer）的幕僚。

在川普的第一個任期內，葛里爾曾協助促成美國、墨西哥和加拿大之間的貿易協議。

在川普2017年至2021年首度入主白宮期間，美國對價值數以十億美元計的進口商品徵收關稅，特別是針對中國，也包括美國盟友。

尤其是，在全球最大的兩個經濟體關稅戰不斷升級之際，華盛頓對價值約3000億美元的中國商品徵收關稅。

萊特希澤當時在貿易談判中試圖迫使北京改變經濟政策，被視為萊特海澤得意門生的葛里爾，往後將在關稅政策和貿易協定的談判中扮演關鍵角色。