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川普公布抗禽流感計畫 美國蛋價恐上漲逾40%

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國蛋價估計今年漲幅會超過40%。（路透）
美國蛋價估計今年漲幅會超過40%。（路透）

川普政府今天公布對抗禽流感計畫新細節的同時，美國農業部表示今年雞蛋價格可能會上漲41%，未來將投入高達10億美元（約新台幣330億元），對抗影響蛋產甚鉅的禽流感。

綜合路透社與美聯社報導，美國農業部預測，今年美國雞蛋價格可能創下歷史新高，漲幅超過40%。於此同時，川普政府今天首次公布有關其抵抗禽流感與降低成本計畫的新細節。

美國農業部上月才預測今年雞蛋價格將上漲20%，但現在預計漲幅高達41.1%。

這些平均數字掩蓋了真實情況有多糟糕，在某些地方，每顆雞蛋超過1美元，也就是一打雞蛋超過12美元。

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，面對創紀錄的高蛋價，計劃增加進口並減少出口，以增加國內的蛋量供應。土耳其表示，到7月為止，將向美國出口1萬5000噸雞蛋。

羅林斯今天表示將投入多達10億美元對抗禽流感蔓延，同時增加進口蛋量，抑制高昂的蛋價。

農業部數據顯示，美國自2022年爆發禽流感，3年來已造成1.66億隻雞死亡。

自2024年初，禽流感還感染近1000個乳牛群以及將近70人，其中有1人死亡。

羅林斯在州農業官員會議上表示，農業部將花5億美元為農場提供免費生物安全稽查，另撥4億美元提高因禽流感需要撲殺雞隻的農民補償金額。

羅林斯在今天的「華爾街日報」專欄中表示，部分資金將來自馬斯克（Elon Musk）的政府效率部所削減的農業部支出。

但當天稍晚與記者的電話交談中，羅林斯幕僚長布勒（Kailee Tkacz Buller）表示，上述經費來自農業部的商品信貸公司（Commodity Credit Corporation），這是部長可自由支配的資金池。

羅林斯還表示正在研究禽用疫苗，但尚未授權使用。由於有潛在貿易影響，家禽業對於是否給雞隻接種疫苗看法分歧。

羅林斯昨天在白宮對記者談到疫苗時說：「這可能是一個解決方案，但現在就推行並要求這樣做，我們還沒準備好。」

自去年以來，美國雞蛋價格已上漲近1倍。維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）經濟學家伍騰（Jadrian Wooten）表示，供應不足導致一些消費者「恐慌性購買」。

拜登總統的政府去年5月撥款8億多美元用於對抗禽流感。農業部官員昨天在全國州農業部協會（NationalAssociation of State Departments of Agriculture）會議上表示，其中仍有約4.5億美元可供運用。

禽流感 美國 農業部

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