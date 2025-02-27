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未成年殺人想輕判？法官引新法「開第一槍」 他當庭腿軟哭著找媽媽

聯合新聞網／ 綜合報導
法庭示意圖。圖／AI生成
法庭示意圖。圖／AI生成

未成年人在法律上受到諸多保障，本意是保護孩子們成長、給予改過自新的機會，但許多人卻仗著懲處輕微而胡作非為。美國一名未成年少年殺害同齡人，得知會被以「成年人身分」指控時，當庭大哭。

根據《紐約郵報》報導，今年1月美國北卡羅來納州一名16歲青少年槍殺另一名同齡男性，當時受害者與朋友正前往一間商店幫身障母親取貨，犯嫌此時搭乘特斯拉經過，對著受害者大叫並開槍。

受害者試圖逃跑仍遭擊中，最終傷勢過重身亡，同行友人也受到槍傷，但倖存下來。

案發兩天後，警方在當地收治情緒及行為障礙兒童的機構中逮捕犯嫌，並以一級謀殺罪起訴他。

法官拒絕犯嫌的保釋，並表示會依照去年12月頒布的新州法律，以「成年人身分」指控他的謀殺罪行，犯嫌當下崩潰大哭、站不穩，需要法警攙扶，被送出法庭時不停大喊「我愛你媽媽」。

北卡羅來納州的新法律規定，如果16歲和17歲的青少年被指控犯有A級至E級重罪，包括謀殺，則可以以成年人的身份對他們進行指控。

未成年 槍擊 殺人 法律

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