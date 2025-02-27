聽新聞
0:00 / 0:00
未成年殺人想輕判？法官引新法「開第一槍」 他當庭腿軟哭著找媽媽
未成年人在法律上受到諸多保障，本意是保護孩子們成長、給予改過自新的機會，但許多人卻仗著懲處輕微而胡作非為。美國一名未成年少年殺害同齡人，得知會被以「成年人身分」指控時，當庭大哭。
根據《紐約郵報》報導，今年1月美國北卡羅來納州一名16歲青少年槍殺另一名同齡男性，當時受害者與朋友正前往一間商店幫身障母親取貨，犯嫌此時搭乘特斯拉經過，對著受害者大叫並開槍。
受害者試圖逃跑仍遭擊中，最終傷勢過重身亡，同行友人也受到槍傷，但倖存下來。
案發兩天後，警方在當地收治情緒及行為障礙兒童的機構中逮捕犯嫌，並以一級謀殺罪起訴他。
法官拒絕犯嫌的保釋，並表示會依照去年12月頒布的新州法律，以「成年人身分」指控他的謀殺罪行，犯嫌當下崩潰大哭、站不穩，需要法警攙扶，被送出法庭時不停大喊「我愛你媽媽」。
北卡羅來納州的新法律規定，如果16歲和17歲的青少年被指控犯有A級至E級重罪，包括謀殺，則可以以成年人的身份對他們進行指控。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言