美國聯邦政府大瘦身 環保署擬裁員65%

美國總統川普今天表示，他的政府計劃裁減環境保護署（EPA）約65%員工；環保署是負責氣候變遷等多項領域工作的重要監管機構。

法新社報導，川普說：「我與（環保署長）澤爾丁（Lee Zeldin）談過了，他認為他將裁掉65%左右的環保人員。」

美國共有約200萬名聯邦政府公務員，環保署目前有1萬7000多名員工。

川普將削減聯邦政府規模作為上任頭幾天的優先要務，並責成全球首富馬斯克（Elon Musk）協助相關進程及縮減政府開支。

共和黨籍的川普競選政見承諾廢除環境保護法規，特別是與氣候變遷有關的規定，以促進經濟成長。他將氣候變遷稱為「騙局」，並在上任首日就讓美國再次退出具有里程碑意義的巴黎氣候協定。

此後，川普宣布進入「國家能源緊急狀態」以擴大國內石油鑽探，並簽署行政命令減緩轉向電動車並停止離岸風電場計畫。

選區在紐約的美國前國會議員澤爾丁致力兌現川普的競選承諾，儘管他上個月承認人為氣候變遷是「真的」。

路透社報導，川普政府今天下令聯邦機構進行更大規模的裁員，並讓帶領美國政府效率部（DOGE）的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在他第2任期的首次內閣會議扮演關鍵角色，討論他雄心勃勃的預算削減目標。

一份新的備忘錄指示各機構在3月13日之前提交「大幅削減」聯邦勞動力的計畫，但未具體說明新的裁員人數。

這項備忘錄標誌川普與馬斯克削減美國政府規模行動的重大升級。

截至目前為止，裁員主要集中在試用期人員，他們目前在職任期較短，享有的工作保障也較少。下一波裁員將以規模大得多的資深公務員為目標。

一名內政部消息人士告訴路透社，美國魚類暨野生動物管理局（US Fish and Wildlife Service）和印第安事務局（Bureau of Indian Affairs）等部門已接到命令，準備裁減高達40%人力。

全國230萬名文職聯邦工作人員中，已有約10萬人遭解僱或接受優離方案。