川普第2任期首次內閣會議 5大重點一次看

美國總統川普今天主持他重返白宮展開第2任期的首次內閣會議，高階官員齊聚一堂，討論大幅削減聯邦政府規模、烏克蘭衝突和關稅等議題，領導政府效率部的馬斯克也出席。

美國「國會山莊報」（The Hill）整理出這場會議的5大看點：

●馬斯克搶盡風頭

嚴格來說，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長兼社群平台X老闆馬斯克（Elon Musk）並非總統內閣成員，但他出席今天這場會議，充分展現了他舉足輕重的影響力。

川普要求馬斯克率先發言，馬斯克將自己定義為「普通的技術支援」（humble tech support），但他的談話足見其影響力遍及多個部門。

馬斯克在會中表示：「政府效率部團隊（DOGE）的總體目標是協助解決龐大的赤字問題。作為一個國家，我們根本無法支撐2兆美元赤字。」他在會上概述了他的團隊在尋求更新政府電腦系統的同時，也大幅減少了聯邦赤字。

馬斯克承認，DOGE團隊曾「不小心」砍掉一項伊波拉病毒（Ebola）預防計畫。他說，「我們會犯錯，我們並不完美」，還說隨著自己的政治知名度愈來愈高，收到了「很多死亡威脅」。

馬斯克在會中搶盡風頭，川普一度插話說，「伊隆（馬斯克），讓內閣成員說幾句，有人對伊隆不滿嗎？如果有，我們就把他們趕出去」。

●川普承諾大幅裁減人力

內閣會議召開前不久，人事管理局（OPM）和管理及預算局（OMB）指示政府各機構在3月13日前提交大規模裁減聯邦僱員的計畫。

川普和馬斯克都明確表示，削減聯邦勞動力規模是首要之務。

馬斯克說：「我們希望留住每一位正在執行重要任務且工作表現優異的員工，但如果他們工作不是必要的，或者工作做得不好，他們顯然就不應該在公共薪酬名單上。」

最近幾天，馬斯克在X發文說，每名聯邦僱員必須總結、匯報過去一週的5項成就，並在截止日期前用電子郵件提交相關內容，否則就會面臨解僱。白宮建議，員工應該聽從各部門領導人指示，然後決定是否予以回應，人事管理局則說，提交工作報告是自願性舉措。

但川普和馬斯克今天在會中捍衛這項倡議。馬斯克將這項要求描述為「脈搏檢查」，他和川普一致聲稱，有些沒有回覆郵件的員工可能根本不存在。

●烏克蘭問題

川普證實，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）將於28日造訪白宮，兩國領導人希望敲定一項協議，讓美國投資烏克蘭的重要礦產開發。

當被問及如何保障烏克蘭安全時，川普說：「我們要讓歐洲去做這件事，但我們要確保一切順利。」川普將歐洲形容為烏克蘭的「近鄰」。

川普接著表示，這項關鍵的礦產交易相當於烏克蘭「自動獲得安全」，因為「沒有人會對我們（美國人）為所欲為」。

●川普痛批歐盟和加拿大

川普今天在會上再次談及美國貿易失衡問題，抨擊一些傳統盟友必須對此負責。

川普說：「歐洲聯盟（EU）成立的目的就是為了損害美國，他們在這方面確實做到了。不過，我現在是總統。」

川普也痛批加拿大，聲稱加拿大在經濟上幾乎完全依賴美國。他說：「沒有我們，加拿大無法成功，我說過，加拿大應該成為我們的第51個州。」

川普政府正準備對加拿大、歐盟等其他國家以及特定商品徵收關稅。

川普將計劃對墨西哥和加拿大進口產品徵收25%關稅延後到3月3日施行，並且推動採取額外行動，阻止非法毒品跨境流動。川普今天表示，他不會「停止徵收關稅」。

其他關稅預計將於4月初生效，包括向任何對美國產品徵收關稅的國家徵收對等關稅。川普也揚言要對汽車、醫藥產品和半導體徵收關稅。

●其他內閣發言

領導美國衛生及公共服務部（Department of Healthand Human Services）的小羅勃甘迺迪（Robert F.Kennedy Jr.）在會中被問到德州麻疹疫情狀況。鑒於小羅勃甘迺迪曾發表過有關疫苗的言論，使得這個問題特別敏感。

他告訴記者：「有兩人死亡，我們正在關注…我們會持續關注。」

川普表示，參與美國從阿富汗撤軍的「每一位」軍事將領都應該被解僱。

川普指著坐在他旁邊的國防部長赫格塞斯（PeteHegseth）說道：「我不會告訴這個人該怎麼做，但我會說，如果我身在其位，我會解僱他們中的每一個人。」

赫格塞斯回答說，2021年8月的撤軍行動致命而混亂，五角大廈正在「對各個方面進行全面審查」，並計劃「追究全部責任」。

川普也聽取了農業部長羅林斯（Brooke Rollins）的意見，討論雞蛋價格上漲以及政府將如何解決這個問題。