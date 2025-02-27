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德州傳未打疫苗兒童病逝！ 近10年美國首起麻疹死亡病例

中央社／ 休士頓26日綜合外電報導
德州一處醫院外有個標誌指示，提供麻疹檢測。 （美聯社）
德州一處醫院外有個標誌指示，提供麻疹檢測。 （美聯社）

美國有關當局今天表示，德州一名未接種疫苗的兒童死於麻疹，這是近10年來美國首起死於這種高度傳染性疾病的病例，但衛生部長小羅勃甘迺迪對麻疹疫情擴散仍輕描淡寫。

法新社報導，這起死亡事件發生之際，全國接種率不斷下降，最新案例集中在歷來對疫苗抱持猶豫態度的門諾派（Mennonite）宗教社區。

這是美國公共衛生的微妙時刻，因為長期以來一直散布有關麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）謊言的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）開始擔任衛生部長。

德州衛生部門在新聞稿中表示：「這名未接種疫苗的學齡兒童上週在勒波克（Lubbock）住院，麻疹檢驗呈陽性。」

勒波克市的聲明證實，這名兒童「在過去24小時內」去世。

今年年初以來，德州西部和鄰近的新墨西哥州已通報 130多例麻疹病例，其中絕大多數是未接種疫苗的兒童。

德州已有18人住院，衛生官員警告疫情可能加劇。

小羅勃甘迺迪今天在川普總統內閣會議上對記者談話時淡化疫情狀況。他說：「這並不罕見。每年都會爆發麻疹。」

小羅勃甘迺迪還說有兩人死亡，但德州和新墨西哥州衛生部門都表示，他們不知道有任何額外的死亡病例。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）傳染病醫師艾達佳（Amesh Adalja）告訴法新社：「雖然美國多起麻疹疫情並未導致死亡，但發生這種情況只是時間問題。」

「全世界每年仍有超過10萬人死於麻疹，這起死亡事件應該提醒人們，疫苗的開發是有原因的，而且疫苗對個人來說是有價值的。」

疫苗 麻疹

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