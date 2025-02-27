川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

美國總統川普26日召開第二任內首次內閣會議，發表談話時稱歐洲聯盟（EU）的成立是為了「搞砸」美國，這番言論根本上否定歐洲整合因應區域經濟和防禦衝突的歷史認同，引發軒然大波。對此，歐盟發言人回應表示，將對不正當的貿易阻礙予以立即且強烈回應。

法新社報導，川普會中表示：「說實話，歐盟的成立就是為了搞砸美國。」

問及是否已決定對歐盟的關稅水平，川普回答：「很快會宣布，總體而言，將會是25%。」

川普還稱歐盟以不同方式占美國便宜，他說：「他們不接受我們的汽車。他們基本上不接受我們的農產品，他們會以各種理由拒絕。」

對此，歐盟發言人回應：「歐盟將對不正當的自由與公平貿易障礙做出堅定、立即的回應，尤其是關稅被用來挑戰合法且不具歧視的政策時。」

歐盟也反駁，歐盟作為「世界上最大的自由市場，對美國而言是一大福音」。

根據美國商務部統計，去年美國對歐盟的貿易逆差為2356億美元，僅次於美國對中國的2956億美元。

另外，瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）在社群平台X發文批評川普「嚴重扭曲歷史觀」，並糾正歐盟的成立是「實際上是為了防止歐洲大陸的戰爭」。

美國幾十年來一直支持歐洲整合，並將1993年成立的歐盟視為經歷兩次大戰的歐洲大陸的歷史成就。