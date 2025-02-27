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白宮新政策 拒絕路透社等媒體採訪川普內閣會議

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國白宮今天拒絕讓路透社等新聞機構的記者參與總統川普的首場內閣會議，以符合政府有關媒體報導的新政策。

路透社報導，白宮拒絕讓1名美聯社攝影記者，以及路透社、「哈芬登郵報」（HuffPost）和德國「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）的3名記者採訪。

美國廣播公司（ABC）與新聞頭條（Newsmax）的電視台工作人員，以及美國新聞網站Axios、烈焰傳媒（Blaze）、彭博（Bloomberg News）與全國公共電台（NPR）的記者則獲准報導這場活動。

川普政府25日宣布，白宮將決定哪些媒體能在橢圓形辦公室（Oval Office）等較小空間採訪總統。

總統採訪團的輪值向來都是由白宮記者協會（WhiteHouse Correspondents' Association）協調。國際通訊社的路透社數十年來一直是採訪團一員。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，傳統媒體機構依舊能對川普進行日常報導，但川普政府計劃更動在較小空間參與採訪的媒體。由白宮記者協會管理的採訪團系統，允許特定的電視、廣播、通訊社、平面媒體與攝影記者報導活動，並與更廣泛的媒體分享報導。

美聯社、彭博與路透社傳統上是白宮採訪團固定成員，這3家通訊社今天發表聲明回應這項新政策，稱他們「長期以來一直致力確保關於總統職務的準確、公正與即時訊息，能夠傳達給美國與全球各種政治派別的廣大閱聽眾。民眾在當地新聞媒體看到的許多白宮報導，無論他們在世界哪個角落，都是來自這些通訊社」。

「在一個民主國家，讓公眾從獨立、自由的媒體獲取有關政府的新聞是至關重要的。」

哈芬登郵報稱，白宮這項決定違反美國憲法第一修正案（First Amendment）保障新聞自由的權利。每日鏡報沒有立即回覆置評要求。

白宮記者協會25日也發布聲明抗議白宮的新政策。

在白宮公布這項新政策前，川普政府決定禁止美聯社進入採訪團，理由是美聯社拒絕稱墨西哥灣（Gulfof Mexico）是美國灣（Gulf of America），或者更新廣為遵循的編採手冊，以反映川普的更名做法。

李威特說，5家主要有線與廣播電視網絡將能繼續保留採訪團輪值席位，同時白宮將增加串流服務。輪值平面記者與廣播記者將能繼續被納入，同時也會有新的新聞媒體與廣播主持人加入。

川普 白宮 美國

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