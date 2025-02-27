魯比歐談大陸武統台灣：美國將防止此類事件發生 並對此作出反應

美國國務卿魯比歐接受美國福斯電視台專訪時，針對大陸武力統一台灣的問題，他表示，美國在台灣問題上的長期立場是不會放棄的，那就是美國反對以任何強制、脅迫、脅迫的方式改變台灣的地位。他說，這是我們自20世紀70年代末以來的立場，而這仍然是我們的立場，不會改變。

主持人問魯比歐曾您稱中國是美國面臨的最危險的勢均力敵的對手時，他回答道，「 永遠如此」。他並同意主持人必須採取實際措施來對抗中國的說法。魯比歐並承認，中國正在增強軍事實力以對抗美國。

被問到中國大陸2027 年他們可能佔領台灣，他和川普總統對保衛台灣的決心有多大？魯比歐表示有這分成幾個點，首先。美國必須做三件事。

他說，國將成為一個富強的國家，美國必須解決這個問題。但我們必須面對現實。我們不能接受的是，當中國如此強大，而美國卻必須依賴他們。不幸的是，這正是美國現在面對臨的情況。他說，這種情況將會改變。在川普總統的領導下，這一狀況將會改變。

魯比歐表示，首先，我們必須擁有自己的國內能力。如果你不想依賴中國，你最好能自己製造，我們已經讓太多的產業落入中國人手中，從稀土礦物到藥品。美國必須擁有國內產能。

其次，他表示，美國必須維持在印度太平洋地區的存在。他表示，中國正試圖把我們趕出去。但美國在印太地區的關係很牢固，美國不會拋棄跟日本、韓國的關係。

至於台灣，魯比歐表示，我們在台灣問題上的長期立場是不會放棄的，那就是：我們反對以任何強制、脅迫、脅迫的方式改變台灣的地位。這是我們自70年代末以來的立場，而這仍然是我們的立場，不會改變。

其三是美國必須擁有軍事能力，他說，美國必須能夠應對中國構成的威脅。我們需要感到擔憂，美國有飛機製造廠、船舶製造廠，但美國建造一艘船之前中國就能建造10艘船。這是一個非常嚴重的弱點，不能繼續存在。

主持人追問，「如果您今天早上兩點被叫醒，中國現在正在佔領台灣，美國會怎麼做？」魯比歐回稱： 美國已經做出承諾，將防止此類事件發生，並對此作出反應，而這些承諾將會得到履行。這就是立場 ，中國人也意識到了這一點。

他說，但我們還是希望這種情況不會發生，而防止這種情況發生的最好方法是擁有能力。他說，白宮有一位強有力的領導人即川普總統，美國也有軍事能力來應對。如果中國人知道我們有能力回應，那麼他們可能不會這麼做，如果他們知道我們沒有應對能力或我們的領導者軟弱，那麼他們可能會試探一下。我們不想陷入那種境地。這對世界來說是一件可怕的事情。他表示，順便說一句，對中國來說也是一件壞事。

魯比歐還在主持人追問下表示，他已經跟中國同行說過這個態度，他們也知道這是美國的立場。「他們很生氣」。

魯比歐說，他曾與中國的外交部長談過，他認為他已經說清楚了。他表示，「我說的是中國將會──我們必須與中國建立關係。」我們必須這麼做，因為中國是一個核子大國。他們是世界第二大經濟體，世界第二人口大國。所以我們必須處理它們。

他表示，這必須是一種平衡的關係。中國不能佔據主導地位，因為那樣雙方就會陷入衝突，而我們不想看到這樣的結果。這對世界來說是一件壞事。這對世界來說是一件壞事。他認為避免這種情況的最佳方法是建立一個強大的美國，這也是我們在川普總統的領導下所實現的。