川普告訴內閣官員：誰不爽馬斯克？滾出去！

美國總統川普表示，大約100萬沒有回覆億萬富豪顧問馬斯克要求解釋其工作成果電子郵件的聯邦工作人員，可能面臨失去工作的風險。

川普周三在第二任期的首場白宮內閣會議上表示：「那些還沒有回覆伊隆（馬斯克）的100萬人，他們處在泡沫中，或許他們將消失。」他補充說，一些沒有回應的人可能已經死了，或者不存在了。根據白宮說法，共有100萬名工作人員回覆這封電郵，佔大約230萬聯邦工作人員總數的逾40%。

白宮周三已要求聯邦機構最晚3月13日提交有關「大規模裁員」的計畫。

川普還表示，他將責成內閣部長在各自部門內建立團隊，研究削減開支的可能性。

馬斯克則說，他有信心在政府每年約7兆美元的支出中節省1兆美元，相當約減少約15%。

馬斯克向內閣官員表示：「只有在你們的支持下才能實現這一點」，「因此這對總統來說是一項非常緊迫的支持任務。」

川普稱讚馬斯克，並詢問內閣是否有人對馬斯克的努力感到不滿。內閣成員們圍坐在長桌旁，臉上掛著笑容，無人表示異議。不過，有幾名高級機構官員曾指示聯邦工作人員暫停或不要回覆馬斯克的電郵，該電郵要求聯邦工作人員列出上周完成的五件事要點。

川普說：「有些人有點不同意，但我要告訴你，整體來說，我認為每個人不僅滿意，他們還感到興奮。」他隨後對內閣談話時開玩笑地威脅說：「有人對伊隆不滿意嗎？如果有的話，我們就把他們轟出去。」

與會的部會首長們則以掌聲回應。

川普表示，他的最終目標是平衡政府預算，「可能在明年或後年」。美國政府上次出現預算盈餘是在2001年。

根據國會預算處（CBO）的數據，2027會計年度預算赤字估計達1.7兆美元。若要平衡當年的預算，同時不影響社會安全、醫療保險或利息成本，就必須削減幾乎一半的其他支出。