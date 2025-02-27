在任期間絕不會發生中國以武力奪取台灣？ 川普拒答：從未對此評論

據路透社報導，美國總統川普華府當地時間周三拒絕回應有關美國是否會允許中國以武力控制台灣的問題。他在白宮表示，「我從未對此發表評論」、「我永遠不想讓自己陷入那種境地」。

川普在內閣會議上，回答某位記者關於他的政策是否是，在他擔任總統期間中國永遠不會用武力奪取台灣的問題時，做了這一回答。

他表示，儘管對中國商品徵收關稅，他仍打算與中國保持良好關係，包括進行跨境投資。

報導稱，北京從未放棄使用武力控制自治的台灣。台灣強烈反對中國的主權主張。美國於 1979 年與台北斷絕外交關係，轉而承認北京，並長期表示不支持台灣正式宣布獨立。然而，美國確實與這個自治島嶼保持著非官方關係，並且根據一項要求華盛頓向台灣提供自衛手段的法律（指與台灣關係法），美國仍然是台灣最重要的支持者和武器供應國。

報導稱，美國長期以來奉行「戰略模糊」政策，不明確表示是否會對台灣受到的攻擊作出軍事回應。不過，川普的前任總統拜登在任期間採取了不同的做法。拜登當時表示，如果中國進攻台灣，美軍將保衛台灣。