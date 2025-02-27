快訊

獨／調查官余正煌邀友投資涉弊 夥伴背景竟是竹聯幫明仁會

全照著寫好的劇本走…四接演完爛戲 環評淪過水程序

美國是否會阻止中國武力犯台？川普拒答：不想陷入那種處境

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普26日在華府舉行第二任內首次內閣會議。美聯社
美國總統川普26日在華府舉行第二任內首次內閣會議。美聯社

路透報導，美國總統川普26日召開第二任期首次內閣會議，面對記者提問是否會阻止中國對台灣動武，川普拒絕評論，並表示「我永遠不想讓自己陷入那種處境」。

川普表示：「我從不對此評論，因為我不想讓自己陷入那種處境。如果我要表態，肯定也不會是跟你說，我會跟別人說，或許是在座各位（指內閣成員）。」

川普也表示，儘管對中國加徵關稅，但仍打算與中國保持良好關係，包括中國對美國的跨境投資。

近期，中國指責美國政府在台灣問題上的立場「嚴重倒退」。美國國務院官網日前更新台美關係現況，刪除「不支持台獨」措辭；對此美方說明是例行更新，仍維持「一個中國」和台海穩定的政策。

川普拒絕評論的態度與前總統拜登明顯不同，拜登曾多次表示，若中國入侵台灣，美國將進行軍事干預。

川普談話間表示，他與中國國家主席習近平「關係良好」，並希望繼續促進與北京的貿易往來。他說：「我們和中國的關係會很好。」

台美關係 川普 美國

延伸閱讀

川普拒談是否會阻止中國武力犯台 表示與習近平關係良好

美國是否阻止中國武力犯台？ 川普再度拒絕作出承諾

川普：歐盟成立是為了搞砸美國 將祭25%關稅

股東大會88億票支持保留 川普仍執意要蘋果公司取消這個政策

相關新聞

川普推投資移民「金卡」 1.6億元換美居留權

美國總統川普廿五日宣布，預計二周後推出新的「金卡」簽證項目，在美國投資至少五百萬美元（約台幣一點六億元），就能以投資移民...

美眾院抗中委員會主席：台砍軍費是釋錯誤訊息

美國眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾廿五日表示，台灣須更積極提升自衛能力，當台灣釋出減軍費訊息或內部出...

美學者籲川普 軍援掛鉤台增軍費

兩名美國學者廿五日發表專文，建議美國總統川普將對台軍援與台灣國防支出及改革掛鉤，讓台灣建立可行的自我防衛能力，避免美國捲...

紐時：川普棄烏 台灣加深疑美論

紐約時報報導，台灣看著美國總統川普改與俄羅斯站在一起而背棄烏克蘭，不禁開始憂心面對中國威脅時是否過於依賴美國支持。

美國是否會阻止中國武力犯台？川普拒答：不想陷入那種處境

路透報導，美國總統川普26日召開第二任期首次內閣會議，面對記者提問是否會阻止中國對台灣動武，川普拒絕評論，並表示「我永遠...

川普拒談是否會阻止中國武力犯台 表示與習近平關係良好

美國總統川普周三在被問到有關美國是否會阻止中國大陸以武力控制台灣的問題時，他直言自己不會對此公開表態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。