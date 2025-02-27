美國是否會阻止中國武力犯台？川普拒答：不想陷入那種處境

路透報導，美國總統川普26日召開第二任期首次內閣會議，面對記者提問是否會阻止中國對台灣動武，川普拒絕評論，並表示「我永遠不想讓自己陷入那種處境」。

川普表示：「我從不對此評論，因為我不想讓自己陷入那種處境。如果我要表態，肯定也不會是跟你說，我會跟別人說，或許是在座各位（指內閣成員）。」

川普也表示，儘管對中國加徵關稅，但仍打算與中國保持良好關係，包括中國對美國的跨境投資。

近期，中國指責美國政府在台灣問題上的立場「嚴重倒退」。美國國務院官網日前更新台美關係現況，刪除「不支持台獨」措辭；對此美方說明是例行更新，仍維持「一個中國」和台海穩定的政策。

川普拒絕評論的態度與前總統拜登明顯不同，拜登曾多次表示，若中國入侵台灣，美國將進行軍事干預。

川普談話間表示，他與中國國家主席習近平「關係良好」，並希望繼續促進與北京的貿易往來。他說：「我們和中國的關係會很好。」