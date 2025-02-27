快訊

獨／調查官余正煌邀友投資涉弊 夥伴背景竟是竹聯幫明仁會

全照著寫好的劇本走…四接演完爛戲 環評淪過水程序

美元走強 加幣受川普談話攪擾走弱

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌加幣升值0.2%至1.4341，盤中一度下跌0.1%，深受川普有關關稅談話攪擾。路透
美元兌加幣升值0.2%至1.4341，盤中一度下跌0.1%，深受川普有關關稅談話攪擾。路透

美元指數周三走升，美國總統川普口誤課徵關稅一度提振墨西哥披索和加幣，但白宮後來確認3月4日為最後期限，並表示川普尚未就可能的延期做出決定。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.1%。美元兌加幣升值0.2%至1.4341，盤中一度下跌0.1%。

「延後關稅幾乎和公布關稅沒什麼兩樣，」Brown Brothers Harriman & Co.全球市場戰略主管Win Thin說，這增加了不確定性，企業將延緩投資和招聘。

法國農業信貸銀行G-10外匯策略主管Valentin Marinov表示， 「投資人繼續加大對聯準會（Fed）寬鬆政策的押注，這對美國利率和殖利率構成壓力，會打擊美元相對利率的吸引力。」

歐元兌美元跌0.3%至1.0486，川普重申歐盟是關稅目標。美元兌日圓持平於149.03附近。

主管 川普 美國

延伸閱讀

川普拒談是否會阻止中國武力犯台 表示與習近平關係良好

美國是否阻止中國武力犯台？ 川普再度拒絕作出承諾

川普：歐盟成立是為了搞砸美國 將祭25%關稅

股東大會88億票支持保留 川普仍執意要蘋果公司取消這個政策

相關新聞

川普推投資移民「金卡」 1.6億元換美居留權

美國總統川普廿五日宣布，預計二周後推出新的「金卡」簽證項目，在美國投資至少五百萬美元（約台幣一點六億元），就能以投資移民...

美眾院抗中委員會主席：台砍軍費是釋錯誤訊息

美國眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾廿五日表示，台灣須更積極提升自衛能力，當台灣釋出減軍費訊息或內部出...

美學者籲川普 軍援掛鉤台增軍費

兩名美國學者廿五日發表專文，建議美國總統川普將對台軍援與台灣國防支出及改革掛鉤，讓台灣建立可行的自我防衛能力，避免美國捲...

紐時：川普棄烏 台灣加深疑美論

紐約時報報導，台灣看著美國總統川普改與俄羅斯站在一起而背棄烏克蘭，不禁開始憂心面對中國威脅時是否過於依賴美國支持。

美國是否會阻止中國武力犯台？川普拒答：不想陷入那種處境

路透報導，美國總統川普26日召開第二任期首次內閣會議，面對記者提問是否會阻止中國對台灣動武，川普拒絕評論，並表示「我永遠...

川普拒談是否會阻止中國武力犯台 表示與習近平關係良好

美國總統川普周三在被問到有關美國是否會阻止中國大陸以武力控制台灣的問題時，他直言自己不會對此公開表態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。