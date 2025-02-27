美元走強 加幣受川普談話攪擾走弱

美元指數周三走升，美國總統川普口誤課徵關稅一度提振墨西哥披索和加幣，但白宮後來確認3月4日為最後期限，並表示川普尚未就可能的延期做出決定。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.1%。美元兌加幣升值0.2%至1.4341，盤中一度下跌0.1%。

「延後關稅幾乎和公布關稅沒什麼兩樣，」Brown Brothers Harriman & Co.全球市場戰略主管Win Thin說，這增加了不確定性，企業將延緩投資和招聘。

法國農業信貸銀行G-10外匯策略主管Valentin Marinov表示， 「投資人繼續加大對聯準會（Fed）寬鬆政策的押注，這對美國利率和殖利率構成壓力，會打擊美元相對利率的吸引力。」

歐元兌美元跌0.3%至1.0486，川普重申歐盟是關稅目標。美元兌日圓持平於149.03附近。